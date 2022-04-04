بعد إصابة العشرات بالسالمونيلا .. سحب "كيندر سيربرايز" من الأسواق البريطانية

سحبت مجموعة فيريرو الإيطالية للحلوى بيض الشوكولاتة (كيندر سيربرايز) من المتاجر البريطانية قبل أسبوعين من مناسبة أعياد، وذلك بعد تحديد صلة محتملة بعشرات من حالات الإصابة بالسالمونيلا.

ويتصل السحب ببيض شوكولاتة كيندر سيربرايز الذي يباع منفردا أو في مجموعات، وهو حلوى رائجة تُسوق للأطفال وتحتوي كل منها على لعبة داخل صدفة من الشوكولاتة.

وبحسب (رويترز) قالت فيريرو إن الشوكولاتة المسحوبة صُنعت في بلجيكا وإن السحب قد يمتد لدول أخرى.