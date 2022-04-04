أسواق سندات الشركات تتجاهل المخاوف العالمية

تمتلئ الأسواق المالية بالأقوال المأثورة الملائمة التي تنجح أحيانا لكن ليس دائما، أو التي تصدق على نطاق واسع لكنها تصبح معيبة عند تطبيقها على وضع معين.

أحدها هو أن جامعي الأسهم متفائلون وأن مستثمري السندات متشائمون، ما يجعل سوق السندات تحظى بتوقعات أفضل لضائقة مستقبلية.

عندما تشتري أسهم شركة ما، فأنت "لتبسيط الفكرة بشكل ما" تراهن على النتائج الإيجابية للشركة التي ستؤدي إلى ارتفاع قيمتها. لهذا، أنت متفائل.

عندما تقرض شركة ما أموالا، فأنت تراهن عادة على نتيجة واحدة فقط، وهي أن الشركة ستعيد لك أموالك. الأمر الرئيس الذي يشكل خطر على استعادة أموالك أن يكون أداء الشركة سيئ للغاية. يصبح هذا تركيز مستثمري السندات. لذلك، فهم متشائمون.

يمكن أن يكون هذا التشاؤم مفيدا بالنسبة إلى بقيتنا. عادة ما تكون سوق السندات، وبشكل خاص سوق السندات ذات العائد المرتفع حيث يتم إقراض الأموال للشركات ذات المخاطر العالية، من أوائل الأسواق التي تتهاوى في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى درجة تهديد ميزانيات الشركات.

بالنظر إلى كل ما يثير قلق المستثمرين في الوقت الحالي - بداية من الأزمة في أوكرانيا إلى التضخم المتفشي وسحب الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الحوافز من المستثمرين عبر تشديد السياسة النقدية - ينبغي أن يراقبوا من كثب سوق السندات ذات العائد المرتفع. لكن في فترات التوتر الأخيرة، لم تتزحزح عن مسارها حقا. بدلا من ذلك، كانت سوق الأسهم أكثر استجابة للتوترات.

لنأخذ هذا العام على سبيل المثال. في كانون الثاني (يناير)، انزلق مؤشر إس أند بي 500 إلى منطقة التصحيح - التي تعرف بأنها تراجع المؤشر أكثر من 10 في المائة عن ذروته الأخيرة. في الوقت نفسه، كان أداء السندات ذات العائد المرتفع أفضل بكثير. الفارق في العائد على السندات ذات العائد المرتفع وسندات الخزانة الأمريكية، وهو مقياس لمخاطر إقراض الشركات الخاصة مقابل الحكومة، ارتفع قليلا لكنه ظل أقل كثيرا من أي إشارة استغاثة. لماذا لم يكن مستثمرو الائتمان أكثر قلقا؟ ولماذا لا يزالون غير قلقين؟

يمكن القول إن السبب في ذلك هو أن تقلب الأسهم هذا العام لم يكن متعلقا بالضعف الأساس في الاقتصاد، بل يتعلق بإعادة ضبط التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. إذا كان هذا صحيحا، فإن الائتمان كان يومض بالإشارة الصحيحة، إن كل شيء لا يزال في الأساس على ما يرام.

مع ذلك، فإن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي بدأت تظهر. انعكس منحنى العائد في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل إلى مستويات أقل من الديون قصيرة الأجل. ينظر إلى هذا على أنه مؤشر تقليدي للركود لأنه يشير إلى ضرورة خفض أسعار على المدى الطويل لتفادي الانكماش الاقتصادي. تتوقع أسواق أسعار الفائدة أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال فترة تزيد قليلا على العام بعد رفعها بشكل كبير، ما يشير إلى مخاوف من أن محاولات القضاء على التضخم المرتفع ستخنق النمو الاقتصادي.

مع ذلك، لا تزال سوق السندات ذات العائد المرتفع مستقرة بشكل عام.

هناك تفسيرات. يشير محللون إلى مجموعة من الإجراءات التي تشير إلى أن سوق السندات ذات العائد المرتفع أقل خطورة مما كانت عليه من قبل. مثلا، أسعار الفائدة المنخفضة سمحت للشركات بالحفاظ على الاقتراض الرخيص، ما زاد من احتمالية استمرارها في خدمة ديونها. ربما لم تكن السوق ببساطة حساسة تجاه الركود كما كانت من قبل.

قال بيتر تشير، محلل الاقتصاد الكلي العالمي في شركة أكاديمي سيكيوريتيز، "لدى معظم الشركات حاجز كبير بين الظروف الاقتصادية الحالية وأي شيء قد يضعف بشكل كبير من قدرتها على سداد الائتمان - لذلك يجب على الأسهم أن تتحرك أولا".

يشير مات ميش، محلل الائتمان في مصرف "يو بي إس"، إلى أنه سيكون هناك ضغط في سوق القروض، التي استخدمتها شركات الأسهم الخاصة لتمويل عمليات الاستحواذ الشرسة للشركات. تظهر البيانات من "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن نسبة سندات الشركات ذات التصنيف المنخفض وتصنيف "بي مفردة" وما دون ذلك قد تقلصت من نحو 80 في المائة من سوق السندات ذات العائد المرتفع في 2000، إلى أقل من 50 في المائة حاليا. في المقابل، تضخمت هذه النسبة نفسها في سوق القروض من 50 في المائة إلى نحو 80 في المائة.

مع ذلك، حتى هنا فإنه من غير المحتمل أن يظهر الضغط في وقت مبكر نظرا إلى أن الأغلبية العظمى من القروض المشتركة مملوكة من قبل أدوات استثمار منظمة تدعى التزامات القروض المضمونة، التي تحجز أموال المستثمرين وتكون أقل تعرضا للضغط لبيع القروض.

هل هذه التغييرات في الأسواق المالية تشوش المؤشرات الحقيقية التي تمت تجربتها من قبل على الاضطرابات المستقبلية؟ ربما. مع ذلك، يبقى الاستنتاج الأكثر وضوحا هو أن خطر الركود لا يزال منخفضا في الوقت الحالي.

في المجمل، تظل الميزانيات العمومية الاستهلاكية قوية. أسواق العمل ضيقة. إذا تمكنت الشركات من التغلب على التضخم - واستجابة الاحتياطي الفيدرالي له - ربما سيكون كل شيء على ما يرام. رفعت "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للتخلف عن السداد إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام. لا يزال هذا منخفضا جدا. في الوقت الحالي، يبدو أن سوق السندات ذات العائد المرتفع على استعداد لتجاهل مخاوف الاقتصاد الكلي الحالية. ربما هناك بعض المتفائلين في سوق السندات في النهاية.