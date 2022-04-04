سيتي جروب تبيع أنشطتها الاستهلاكية في البحرين للبنك الأهلي المتحد

قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية اليوم إنها وافقت على بيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد مقابل مبلغ لم يُكشف عنه، مع تخارجها من عمليات التجزئة في 13 سوقا في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الصفقة الخدمات المصرفية للأفراد وبطاقات الائتمان وأنشطة الإقراض غير المضمون في البحرين لكنها لا تشمل أعمال الشركات.

ووفقا لرويترز قالت سيتي إن موظفيها في الخدمات المصرفية الاستهلاكية وأولئك الذين يعملون لدعمها سيُعرض عليهم العمل لدى البنك الأهلي المتحد بمجرد إتمام الصفقة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي قرار سيتي جروب لبيع الأنشطة الاستهلاكية في البحرين كجزء من استراتيجية الرئيس التنفيذي جين فريزر لجعل ربحية البنك وأداء أسعار الأسهم متماشيا مع نظرائه.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت سيتي على بيع ذراعها للخدمات المصرفية الاستهلاكية في الهند إلى أكسيس بنك وهو بنك محلي خاص مقابل 1.6 مليار دولار.