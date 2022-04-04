تراجع اليورو متأثرا باحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

انخفض اليورو اليوم بعد أن قالت القوى الغربية إن هناك حاجة لعقوبات جديدة على روسيا في أعقاب مقتل مدنيين في أوكرانيا فيما بدا أنه أعمال تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

ونزل اليورو، الذي يتعرض لضغوط بسبب المخاوف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، 0.4 % مقابل الدولار إلى 1.1005 دولار الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش. ومقابل الجنيه الإسترليني، انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أيام مسجلا أحدث انخفاض بنسبة 0.3 % عند 84.01 بنس.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات جديدة وقال إن هناك مؤشرات واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في بلدة بوتشا بحسب رويترز.

ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في البلدة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إن على الاتحاد الأوروبي مناقشة وقف واردات الغاز الروسي. وتورد روسيا نحو 40 % من احتياجات أوروبا من الغاز.

ووجد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ومنها اليورو، دعما بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة. وارتفع 0.23 % إلى 98.845.

والأسواق في الصين مغلقة بسبب عطلة عامة، لكن في التعاملات الخارجية ظل اليوان تحت ضغط بسبب المخاوف من إغلاق لفترة طويلة في شنغهاي حيث تسعى السلطات إلى فحص جميع السكان البالغ عددهم 26 مليونا.