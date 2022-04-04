بدعم تداولات المزاد.. الأسهم السعودية تصعد 0.6% وسط تداولات 9 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم بأكثر من 80 نقطة، حيث أتت غالبية المكاسب خلال تعاملات "المزاد".

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاع البنوك بشكل أساسي، في حين شهدت بعض الشركات المدرجة حديثا ارتفاعات واسعة خلال تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة بـ 82 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 13165 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 9 مليارات ريال.

وتركزت السيولة على سهم أماك ثم علم وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 183.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 466 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم رئيسي من ارتفاع سهم البنك الاهلي 1.6 في المائة، في حين سجل سهم معادن مكاسب بـ 3.9 في المائة ونحو 10 في المائة من المكاسب لسهم أكواباور، الذي حقق أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 158.4 ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 79 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أكواباور وكذلك أماك المرتفعان بالحد الأعلى، تلاه علم وبمكاسب 8.3 في المائة ليغلق السهم عند أعلى مستوى منذ الإدراج.

في المقابل، هبطت أسهم 122 شركة تصدرها سهم شمس المتراجع 5 في المائة، تلاه سهم رعاية 3.6 في المائة ثم جبل عمر المنخفض 3.5 المائة.