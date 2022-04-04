الذهب يصعد مع تأثر الإقبال على المخاطرة بحرب أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، إذ تعزز الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفعل الحرب في أوكرانيا وعزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، لكن مكاسبه حد منها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات قوية للوظائف في مارس .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1926.56 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 09:46 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1930.70 دولار بحسب رويترز.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينيسيز "لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة، وهو ما يرفع أسعار الذهب".

وصعد مؤشر الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.81 دولار، وقفز البلاديوم 2.1 في المئة إلى 2324.16 دولار.