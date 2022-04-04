إسبانيا تعتزم استثمار 12.4 مليار دولار في الرقائق وأشباه الموصلات

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا تعتزم استثمار 11 مليار يورو (12.4مليار دولار) لتطوير الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات، وذلك في إطار سلسلة مشروعات استراتيجية لإصلاح اقتصادها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سانشيز قوله اليوم في مدريد: "نرغب في أن تكون بلادنا في طليعة التقدم الصناعي والتكنولوجي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف أن مجلس الوزراء سوف يوافق على المشروع قريبا.

يشار إلى أن خطة الاستثمار هي أحدث جزء من خطط لإعادة بناء الاقتصاد من تأثير وباء كورونا، الذي أضر بإسبانيا أكثر من الدول الأوروبية الأخرى، وأيضا من تأثير الحرب في أوكرانيا.

وقال سانشيز إن الحرب عطلت إمدادات غازات مثل الأرجون والنيون، وهما أساسيان في تصنيع أشباه الموصلات.

ويتسابق صانعو السياسة في أنحاء أوروبا لوضع خطط للاستثمار في الرقائق وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح مصنِّعا رئيسيا لأشباه الموصلات بهدف إنتاج 20% من إمدادات الرقائق في العالم بحلول عام .2030