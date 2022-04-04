الأراضي البيضاء : 90 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة في جدة

كشف برنامج الأراضي البيضاء أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة صدرت على 340 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن بمجموع مساحات تتجاوز 90 مليون م2.

وبين أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في جدة صدرت فبراير. داعيا ملاك الأراضي للمبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وأوضح أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم لجدة في مرحلتها الأولى لعام 1443 - 1444.

ونوه أن الفواتير تعد عقودا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة. مشيرا إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها". مبينا أنه يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال (الأراضي البيضاء).

يذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في 140 حيا في الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من 2022. داعيا ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.