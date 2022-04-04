الليرة التركية تتراجع بعد الإعلان عن تجاوز التضخم السنوي 60%

واصل سعر صرف الليرة التركية التراجع اليوم ، لليوم الرابع، بعد الإعلان عن وصول التضخم في أسعار المستهلكين لأكثر من 60% في مارس على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ 0.2 % إلى 7120. 14 ليرة لكل دولار، ليصل مجموع خسائرها منذ مطلع العام وحتى الآن إلى 9.5 %، وتظل ثاني أسوأ العملات أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس بـ 1. 61% على أساس سنوي، بعد ارتفاع سنوي بـ 54.4 % في فبراير.

ونقلت بلومبرج عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي القول إن "الزيادة الكبيرة في عجز التجارة الخارجية في أول شهرين والمخاطر الأخرى التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان الحساب الجاري قد تجعل من الصعب على البنك المركزي الابقاء على سياسته النقدية الفضفاضة ... ما يعني أن التوازن في النقد الأجنبي قد لا يكون دائما".

وقالت وزارة التجارة التركية اليوم إن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 76.7 في المئة على أساس سنوي في مارس إلى 8.24 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156 % .