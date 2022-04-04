ترسية استيراد 625 ألف طن قمح إلى المملكة من سبتمبر إلى نوفمبر

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية 625 ألف طن قمح عبر 10 بواخر من مناشئ أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وأوضحت أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي ضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح والحفاظ عليه عند مستويات آمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأكدت أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة بتجارة الحبوب تقدمت منها 13 للمنافسة وتم الترسية على 3 كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبينت أنه بترسية هذه الدفعة تكون قد تعاقدت على توريد 2.6 مليون طن من القمح خلال 2022 للتوريد خلال الفترة بين يناير ونوفمبر.