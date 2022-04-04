تطبيق "صحتي" الأعلى تحميلا في السعودية خلال 2021

حصل تطبيق "صحتي" على نسبة الأعلى تحميلا في تقرير "إنترنت السعودية 2021" الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ‏على هامش "منتدى مؤشرات 2020".

يذكر أن وزارة الصحة دمجت جميع تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "صحتي" حرصا منها على التسهيل للمواطنين والمقيمين وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

ويتميز تطبيق "صحتي" بشموليته حيث يتيح للمستخدمين حجز واستعراض المواعيد في 35 عيادة عامة ومتخصصة في مراكز الرعاية الصحية وحجز موعد لأخذ لقاح كورونا و فحوصات الفيروس.

كما يقدم خدمة الاستشارات الفورية (صوتي وفيديو) والبحث عن دواء وأقرب الصيدليات الموفرة له واستعراض الإجازات المرضية والوصفة الإلكترونية والتطعيمات وتسجيل المؤشرات الحيوية واحتساب الخطوات والوقاية ومكافحة العدوى وخدمة إضافة وتسجيل التابعين ونتائج الفحص المدرسي.