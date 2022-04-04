"العالمية" تعلن عن تطور جوهري لملكية أحد مساهمي الشركة الكبار

أعلنت اليوم مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين اليوم عن بيع حصتها البالغة 50٪ في شركة رويال أند صن اللايانس للتأمين الشرق الأوسط (ش.م.ب.م.) إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، التي تملك حصة الأغلبية فيها مجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست).

وسيتم تبادل الأسهم المتبقية ،المملوكة لمساهمي شركة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ، إلى أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، مما يجعل مساهمي شركة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) من مساهمي الأغلبية في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بعد مجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست).

نتيجة لذلك، ستصبح رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) شركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. ستستمر رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) في إمتلاك حصة الأغلبية في الشركة العالمية للتأمين التعاوني.

تخضع الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية ومن المتوقع استكمالها خلال فترة وجيزة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

هذا وتؤكد الشركة على أن التغيير في ملكية رويال أند صن اللايانس للتأمين الشرق الأوسط (ش.م.ب.م.) لن يكون له تأثير على العمليات اليومية ، وسوف يستمر العمل كالمعتاد.