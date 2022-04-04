مجلس إدارة "أسمنت الجوف" يوصي بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن قرار مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 1.43 مليار ريال إلى 1.08 مليار ريال بنسبة 24 % ، وذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 343 مليون ريال.

كما أوصى المجلس وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 1.38 مليار ريال، ويأتي سبب زيادة رأس المال لسداد التزامات الشركة ودعم مركزها المالي.

وستكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.