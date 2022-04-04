تراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بانخفاض أسعار النفط

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس على أثر انخفاض أسعار النفط القياسية خلال الأسبوع الماضي، في حين عوضت البورصة المصرية خسائر منيت بها على مدى جلستين.واستقرت أسعار النفط الخام على انخفاض الجمعة، بعد أن اتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على الانضمام إلى أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيات النفط الأمريكية.وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 13514 نقطة مع خسارة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.6 في المائة.وتراجع مؤشر مسقط 1.9 في المائة إلى 4125 نقطة. وانخفض القطاع المالي 2.49 في المائة، مع تصدر سهم "الوطني العماني" الخاسرين 6.83 في المائة، وتراجع "أومنفيست" 5.29 في المائة.وهبط قطاع الخدمات 0.35 في المائة بضغط سهم "العمانية القطرية للتأمين" المتراجع 8.45 في المائة، وانخفاض "النهضة للخدمات" 2.79 في المائة.ونزل مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 9019 نقطة، وهبطت ثمانية قطاعات بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.42 في المائة، بينما ارتفع ثلاثة قطاعات أخرى تصدرها المنافع بنمو 0.45 في المائة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.وزاد مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 2084 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.9 في المائة إلى 11562 نقطة، منهيا خسائر على مد جلستين، مدعوما بقفزة 4.1 في المائة لسهم البنك التجاري الدولي.وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الخميس أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 18.41 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير).وربح رأس المال السوقي خلال جلسة أمس نحو 12.704 مليار جنيه، ليغلق على 739.126 مليار جنيه، مقابل 726.422 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 9.3 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافيا بلغ 39.7 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 30.4 مليون جنيه.