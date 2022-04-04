ضغوط البيع تفقد الأسهم السعودية مكاسبها .. والسيولة تهبط إلى 5.1 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية سبع نقاط بنحو 0.06 في المائة، لتغلق عند 13082 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.34 في المائة، ليغلق عند 1834 نقطة. وكانت السوق محققة مكاسب بنحو 0.44 في المائة أثناء الجلسة لتصل إلى أعلى مستوى سنوي، إلا أنها فشلت في الحفاظ على تلك المستويات أمام ضغوط البيع. يأتي تذبذب السوق في وقت تتراجع فيه السيولة حيث انخفضت بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 5.1 مليار ريال، وهي الأقل منذ مطلع شاط (فبراير). وتشكل مستويات 13 ألف نقطة دعما للمؤشر واستمرار الحفاظ عليها يبقي فرص العودة للارتفاع حتى مستويات 13250 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13132 وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 13147 نقطة رابحا 0.44 في المائة، بينما الأدنى عند 13063 نقطة فاقدا 0.21 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 13082 نقطة فاقدا سبع نقاط بنحو 0.06 في المائة. وتراجعت السيولة 42 في المائة بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 5.1 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 92 مليون سهم متداول لتصل إلى 117 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 37 في المائة بنحو 159 ألف صفقة لتصل إلى 276 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 27 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة 756 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 7 في المائة بقيمة 367 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اللجين" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 71.10 ريال، يليه سهم "شمس" بنحو 8 في المائة، ليغلق عند 237.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أكوا باور" بنحو 7.6 في المائة، ليغلق عند 144 ريالا. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نسيج" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 21.56 ريال، يليه سهم "المتحدة للتأمين" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 32.70 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الجوف" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 10.74 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 315 مليون ريال، يليه سهم "أكوا باور" بقيمة 280 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 261 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية