41.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في 2021 .. نصفها لشركتين

حققت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي خسارة خلال العام الماضي، متأثرة بنمو المطالبات المتحملة رغم نمو أقساط التأمين.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة، فإن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نحو 41.68 مليار ريال في 2021، مقابل 38 مليار ريال في 2020.

ونمت أقساط التأمين المجمعة للقطاع بنحو 9.6 في المائة خلال العام، في المقابل ارتفع صافي المطالبات المتحملة بواقع 15.1 في المائة التي بلغت 27.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.5 مليار ريال في 2020.

وبذلك حققت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية صافي خسارة بعد الزكاة في 2021 نحو 45 مليون ريال، مقابل صافي ربح تجاوز 1.4 مليار ريال في 2020.

ويأتي تحقيق الخسارة في نتائج المالية المجمعة للقطاع بعدما حققت 17 شركة صافي خسارة من أصل 28 شركة تأمين مدرجة أعلنت نتائج أعمالها.



نصف الأقساط لشركتين



استحوذت شركتا تأمين على نحو 52 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام الماضي، وبنحو 21.6 مليار ريال، وهي بوبا العربية والتعاونية، حيث بلغت حصصهما نحو 27.3 في المائة و24.5 في المائة على التوالي.

وجاءت تكافل الراجحي ثالثا من حيث الحصة السوقية وبقيمة 2.76 مليار ريال و6.6 في المائة، وفي المرتبة الرابعة ولاء للتأمين بحصة سوقية 5.6 في المائة وبقيمة 2.34 مليار ريال.

بينما جاءت شركة ميد غلف في المرتبة الخامسة وبقيمة 2.24 مليار ريال تمثل 5.4 في المائة، بينما كانت حصة الشركة نحو 6.7 في المائة خلال 2020، حيث تراجعت أقساط التأمين للشركة بواقع 11.8 في المائة.

ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.



وحدة التقارير الاقتصادية