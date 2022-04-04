تسريب المعلومات الاستخباراتية كوسيلة ردع 

يحاول جنود روسيا الحفاظ على أمن بلادهم بتحقيق انتصارات على الأراضي الأوكرانية، لإبعاد شبح وجود حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الموجود على مسافة خطوات من تهديد أمن بلادهم القومي. ففي صباح كل يوم يمارس الطرفان طقوسهما الروتينية التي فرضتها الحرب، فيما يتسمر رجالات الاستخبارات الدولية من جميع الأطراف أمام مصادر المعلومات وتحت أشعة الشمس، التي تكشف تحركات الجنود وفيالقهم، المتأملين في نجاح الهجوم أو صده، كل حسب الوكالة التي ينتمي إليها.

يحافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على روتينه اليومي، ويتابع مجريات تدخله في أوكرانيا، فيما يحتفظ نظيره الأمريكي جو بايدن، بممارسة طقوسه في مكتبه البيضاوي، ليتدارك بعدها ما يمكن تداركه دون اللجوء إلى مواجهة مباشرة مع الدولة الروسية، التي وضعت قوات ردعها النووي في حالة الطوارئ، ليدير الرئيس مجريات الأحداث حسب المصلحة الأمريكية، وقدراتها دون الوقوع في فخ المشاركة المباشرة في الحرب.

تعد الحرب في أوكرانيا واحدة من الأزمات، التي وظفت فيها المعلومات الاستخباراتية بشكل علني ومفتوح، على الرغم من الطبيعة السرية لتلك المعلومات، فجزء من الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع هذه الحرب ارتكز في البداية على تسريب المعلومات الاستخباراتية إلى وسائل الإعلام، كوسيلة ردع لمنع موسكو من التدخل العسكري في أوكرانيا، ولاحقا كجزء من أساليب المواجهة والدعاية المضادة، وفي ظل توافر كثير من المعلومات الاستخباراتية عن الجوانب المختلفة للحرب الأوكرانية، تتم متابعة الحرب الروسية في أوكرانيا ضمن مؤسسات الأمن القومي الأمريكي، من خلال مراكز ووكالات جمع المعلومات.

تقدم المعلومات لإحاطة الرئيس الأمريكي بثلاثة جوانب استراتيجية رئيسة في هذه الحرب، هي تطورات الوضع العسكري في الحرب، والحالة العقلية للرئيس الروسي بوتين، ومستوى التأهب النووي الروسي، أو من خلال دورها المباشر في إدارة الحرب عن طريق تسريب المعلومات الاستخباراتية وتوظيفها في الحرب المضادة، ودعم أوكرانيا ودول "الناتو" عسكريا ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية معهم.

الروتين الرئاسي الأمريكي يتضمن فصولا وطقوسا متنوعة، لكن الأبرز والأهم في مواسم الحروب والنزاعات العسكرية، التي تعنى بها الولايات المتحدة الأمريكية، يتمثل في تقرير شامل متكامل عن آخر 24 ساعة، فهو بمنزلة إيجاز يومي شامل ومتكامل، يقدم إلى الرئيس بايدن، ويطلق على هذا الإيجاز في دوائر البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأمريكية "كتاب الأسرار". فالتقرير يعد وتصنع خلطته في غرف مغلقة تابعة لمكاتب الاستخبارات الوطنية، وتتشارك في مهمة التنسيق بقية أجهزة الاستخبارات كل واحد حسب اختصاصه.

يتضمن الإيجاز المقدم إلى الرئيس أهم الأحداث التي تمس أمن ومصالح واشنطن داخليا وخارجيا، ولأن الحرب في أوكرانيا هي الحدث الأهم بالنسبة إلى أمريكا، فكتاب الأسرار يكسب زيادة في الصفحات بفعل هذه الحرب وتبعاتها، إذ يبدأ به الرئيس نشاطه اليومي، الذي يتضمن خلاصات عن الجوانب الرئيسة في هذه الحرب، التي ترى أجهزة الاستخبارات أن هناك أهمية قصوى لإحاطة الرئيس بها باعتباره الرجل الأول المسؤول عن إدارة الموقف.

يحتوي كتاب الأسرار معلومات سرية للغاية يتم إعدادها بمستوى احترافي وبمهنية عالية جدا من جميع مصادر الأمن القومي، ويهدف هذا الإيجاز إلى إعطاء الرئيس ملخصا قصيرا وموجزا حول أهم المعلومات الاستخباراتية وقضايا الأمن القومي ذات الأولوية العليا، وتتضمن دائرة توزيعه عددا محدودا جدا من أعضاء مجلس الوزراء الرئيسين ومستشاري الرئيس الأمريكي، كما يتضمن التقرير معلومات، وصورا، وخرائط، وعرضا مرئيا يتم تطوير محتواه وطريقة تقديمه إلى الرئيس، وفقا لطلب واهتمامات الرئيس، والاحتياجات التي يطلبها فيه، وتتم إحاطة الرئيس به في جلسة خاصة مع المسؤولين الاستخباراتيين صباح كل يوم في بداية يوم العمل.

تؤدي أجهزة الاستخبارات الأمريكية دورا رئيسا في الحرب الأوكرانية على الأرض بتوجيه القوات الأمريكية بدعم المقاومة الأوكرانية بالأسلحة أو بإدارة الحرب الإعلامية المضادة للدعاية الروسية، إضافة إلى تنفيذ المهام المرتبطة بالجانب الاستخباراتي في إدارة الحرب، تحت قيادة مكتب الاستخبارات الوطنية، وبالتنسيق والتعاون مع بقية وكالات الاستخبارات الأمريكية، إذ ينفذ أعلى جهاز استخباراتي أمريكي المعروف بمكتب الاستخبارات الوطنية التنسيق والإشراف على بقية مؤسسات الاستخبارات الأمريكية الـ18، وينفذ المكتب في الحرب الأوكرانية عدة مهام، أبرزها تنسيق جمع وتحليل المعلومات لـ"الإيجاز اليومي" للرئيس بايدن.

يعد الجانب الاستخباراتي الأمريكي ركيزة أساسية في إدارة الحرب الأوكرانية، فما تقوم به أجهزة الاستخبارات من عمليات مختلفة ذات صلة بالحرب والعمليات العسكرية الروسية على الأرض، يشمل تسريب المعلومات الاستخباراتية حول الحشود العسكرية الروسية، وتراجع النتائج التي حققتها القوات الروسية على الأرض، ودعم أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين استخباراتيا، خاصة حول انتشار وتحركات القوات الروسية، وكل هذه التفاصيل تقدم على شكل بيانات لفريق من المختصين المحترفين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لإعداد تقرير الإيجاز اليومي للرئيس بايدن.

تشارك آفرل هاينز مديرة مكتب الاستخبارات الوطنية في الإشراف على الإيجاز اليومي المقدم إلى الرئيس، بدورها كمشارك في اجتماعات مجلس الأمن القومي الخاصة بالأزمة، ومنصبها كمستشار للرئيس في الشؤون الاستخباراتية خلال اجتماعات المجلس، فيما يتولى الإشراف على فريق إعداد الإيجاز اليومي مورجان موير نائب مدير مكتب الاستخبارات الوطنية، المسؤول عن مهام التنسيق والتكامل بين جمع المعلومات وتحليلها من أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، والإشراف على صياغة تقرير الإيجاز اليومي للرئيس، فيما يقوم فريق آخر بتقديم إحاطة شفوية للرئيس عن الإيجاز.

ويتم إعداد الإيجاز اليومي من قبل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يقوم بعملية دمج وصياغة نهائية للمعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات المختلفة، خاصة وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، أما الجهاز الرئيس في إدارة الجانب الأمريكي للحرب الأوكرانية، وكالة الاستخبارات المركزية، فقد سبق أن زار وليام بيرنز مدير الوكالة، موسكو في نوفمبر 2021، بعد تقارير عن حشد قوات روسية على الحدود الأوكرانية، ولم تتطرق البيانات الرسمية من الجانبين الأمريكي والروسي إلى تفاصيل كثيرة عن القضايا التي تمت مناقشتها بين الجانبين، وفي الأسبوع الأول من الحرب وجهت الوكالة انتقادات إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية حول تباطؤها في تقديم المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني.