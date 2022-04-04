تصدعات سوق السلع تلفت انتباه صناع السياسة

يشعر أندرو بيلي بالقلق بشأن سوق السلع. إذا لم تكن قلقا بالفعل، فربما ينبغي أن تكون كذلك أيضا.

ألقى محافظ بنك إنجلترا - المعروف بأنه ليس مرحا تماما في أكثر الأوقات سعادة - بعض الكلمات الصارمة للغاية في حدث استضافته مؤسسة بروجيل الفكرية هذا الأسبوع. قال إن الأسر المعيشية في المملكة المتحدة تواجه "صدمة تاريخية" للمداخيل هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا أمر سيئ بما فيه الكفاية. لكن تقييمه لصحة سوق السلع التي تحدد في النهاية فواتير الطاقة للأسر كان أيضا بمنزلة تذكير مفيد لعدم الانغماس كثيرا في التراخي الذي يخنق فئات الأصول الرئيسة.

يقول بيلي، من الناحية الإجابية، "الأسواق المالية الأساسية تعمل، لا تعاني اختلالا وظيفيا في الوقت الحالي". إنه محق بالطبع. تظهر سوق السندات الحكومية الأمريكية بوادر التوتر، وتراجعت السهولة التي يتم بها إتمام الصفقات وفقا لبعض المقاييس إلى أسوأ مستوياتها منذ آذار (مارس) 2020. لكنها تعمل.

تخوض أسواق العملات لحظتها الخاصة من الدراما - انظر إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في سبعة أعوام. لكنها متقدمة على النطاق الواسع. والأسهم مزدهرة، ما سبب الحيرة عند بعض المستثمرين. أشار مصرف باركليز في مذكرة حديثة إلى أن "الارتفاع في الأسهم، وسط تشدد التدريجي للبنوك المركزية والأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، جعل كثيرين من عملائنا يشعرون بالحيرة".

ربما هذا محير. لكنه أمر يدعو إلى الارتياح. آخر ما يحتاج إليه العالم علاوة على الأزمة في أوكرانيا هو أزمة مالية قديمة الطراز.

السلع هي الحالة المختلفة بشكل واضح. ارتفعت أسعار كل ما تنتجه روسيا - خصوصا النفط والغاز والمعادن والقمح - وهو أمر مفهوم ومصدر مهم للضغوط التضخمية العالمية. لكن عملية التداول نفسها تتراجع بشكل متكرر. هذا هو الجزء الذي قد يسبب الحوادث.

في آذار (مارس) وحده، ارتفع سعر خام برنت أو انخفض 5 في المائة أو أكثر في يوم واحد ما لا يقل عن عشر مرات. بينما في العام الماضي بأكمله، حدث ذلك ست مرات فقط. كان العام السابق حالة خاصة حينما اجتاحت جائحة كوفيد -19 العالم، لكن قبل ذلك، كانت الهزات بهذا الحجم هي الاستثناء وليست القاعدة.

أسعار الغاز الأوروبية أكثر جموحا، ترتفع 60 في المائة في يوم واحد، وتنخفض 30 في المائة في اليوم التالي. من المحتمل أن يكون النيكل الأكثر جموحا من بينها جميعا، الذي أثبت تقلبه الشديد - ارتفع 70 إلى 100 في المائة في اليوم - لدرجة أن بورصة لندن للمعادن أغلقت سوق النيكل تماما لفترة من الوقت، بل وألغت آلاف الصفقات بعد الاتفاق عليها، لحسن حظ الذين نجوا من الدمار وسوء حظ المضاربين الذين خسروا أرباحا طائلة.

في ظل تقلب من هذا القبيل، ليس لدى بيوت المقاصة والوسطاء خيار سوى طلب زيادة الميزانية، يعرف بالهامش، من شركات التداول. ليس من المفاجئ أن يندهش متداولو الطاقة على وجه الخصوص، ويمارسوا الضغط على صناع السياسة مثل محافظي البنوك المركزية للحصول على دعم إضافي لمنعهم من إيقاف أعمالهم، وهو أمر ستكون له آثار فورية وغير سارة على التدفق الثقيل بالفعل للسلع الحيوية في جميع أنحاء العالم. هذا هو الجزء من العملية الذي يسبب أكبر قدر من القلق.

قال بيلي، "أخشى أن تعكس تكلفة ممارسة الأعمال التغيير الهائل في المخاطر والتقلبات في هذه الأسواق. إنها وظيفة غرف المقاصة، مثلا، توفير الهامش للحماية من المخاطر. تكلفة المخاطر تنتقل (...) عبر النظام. يتم تمريرها إلى الوسطاء والمستخدمين النهائيين. لكن يجب علينا أن نراقب الوضع من كثب للتأكد من أن التغيير التدريجي في التكلفة والمخاطرة لن يتسبب في فشل السوق. إلى الآن، لم يحدث ذلك. لكن يجب أن نكون في حالة تأهب شديد. بيت القصيد من كل هذا هو أنه لا يمكننا أخذ المرونة في ذلك الجزء من السوق كأمر مسلم به".

واصل بيلي حديثه بالإشارة إلى أن التعطل في إمدادات السلع قد يتصادم مع وجود خلل في الأسواق المالية، ما يؤدي إلى مشكلة "تتفاقم"، وتعهد بمراقبة الوضع من كثب.

إنه يتوخى الحذر أكثر من كونه يثير المخاوف هنا. من الواضح أن طلبات المساعدة من متداولي الطاقة إلى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قد فشلت في تقديم المساعدة حتى الآن، ما يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية يراقبون الوضع لكن ليسوا قلقين بما يكفي لإنفاق الأموال لحل المشكلة.

يتماشى هذا مع الحالة المزاجية الأوسع. كتبت وكالة فيتش للتصنيف، مثلا، هذا الأسبوع أن المصارف الأوروبية تتقدم لمساعدة متداولي السلع على تلبية الطلبات الإضافية على النقد، لكنها أضافت أن "المخاطر قد تراجعت مع اعتدال الأسعار ولا نتوقع أن يشكل التعرض ضغطا ماديا على جودة أصول المصارف الكبرى أو إيراداتها".

كما قال روستين بهنام، رئيس هيئة تنظيم المشتقات الرئيسة في الولايات المتحدة، إنه يراقب الأمر، لكن "لم نشعر نحن، أو أنا شخصيا، بأن هناك ما يثير القلق بشكل علني".

تشكل تعليقات بيلي شيئا من التناقض مع ذلك، وتمثل أقوى تحذير من أحد كبار صناع السياسة بشأن هذه القضية حتى الآن. من ناحية، هذا بحد ذاته مطمئن - كبار المسؤولين الماليين يأخذون الضغوط في تجارة السلع على محمل الجد. لكن إذا كان أي شيء في الأسواق سينهار نتيجة للأزمة في أوكرانيا، من المحتمل أن يحدث هنا.