حرب أوكرانيا .. ما الذي يفسر الهدوء في أسواق الأسهم العالمية؟

الحرب المالية التي شنها الغرب ضد روسيا دراماتيكية. فأسواق السلع تتسم بالفوضى، ما أجج معدلات التضخم المرتفعة أصلا بشكل غير مريح، وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لذلك. تعرضت عديد من الشركات لصدمات قوية جراء خروجها من روسيا.

فوجئ عديد من المستثمرين والمحللين بالتداعيات المعتدلة بشكل ملحوظ على النظام المالي العالمي، والافتقار إلى انعكاسات أوسع وخطيرة حتى الآن. فبعد تعميق عمليات بيع سوق الأسهم العالمية في البداية، قفز مؤشر "إم إس سي آي" العالمي لجميع الدول مرة أخرى فوق مستوى ما قبل الحرب، وانخفض مؤشر المخاطر والتقلب "فيكس" - وهو مقياس لمدى الخوف في الأسواق - إلى ما دون متوسطه في المدى الطويل، ما يشير إلى انخفاض القلق.

يقول روبرت ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار في جيه بي مورجان أسيت مانجمنت، الذراع الاستثمارية للبنك الأمريكي البالغة قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، "لقد صدمت من مدى مرونة الأسواق. أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاما ولا أتذكر أبدا وقتا توجد فيه صدمة بهذا الحجم دون إيجاد ضغط منهجي في مكان ما".

يخشى بعض الخبراء من أن الأزمة يمكن أن تنتج بعض المفاجآت السيئة، مع التداعيات المالية التي لا تزال غير ملموسة بالكامل. علاوة على ذلك، هناك عديد من العوامل الأخرى التي تهز النظام المالي في الوقت الحالي، من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والأسهم التكنولوجية الواقعة تحت الضغط، ومشكلات الديون في العالم النامي، وفيروس كورونا المستمر - كلها يمكن أن تتفاعل مع بعضها بعضا بأشكال خطيرة وطرق غير متوقعة لإيجاد مشكلات غير متوقعة.

يقول ريتشارد بيرنر، أول مدير لمكتب الخزانة الأمريكية للأبحاث المالية، الذي تم إنشاؤه بعد أزمة 2008 لمراقبة العالم بحثا عن المخاطر الشاملة، "من المدهش بعض الشيء أنه لم يحدث شيء حتى الآن، لكننا ما زلنا في وقت مبكر. ربما لا تزال هناك نقاط ضعف لا تتضح على الفور، ولن نعرف طبيعتها حتى تكشفها الصدمات. لسوء الحظ، هذه هي الطريقة التي تعمل فيها الأمور في بعض الأحيان".

أكد أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، في خطاب ألقاه هذا الأسبوع على الطريقة التي تتسبب فيها الروابط بين ضغوط السلع والأسواق المالية في المشكلات. "نحن نراقب مع البنوك المركزية الأخرى (...) هذه المجالات من كثب وبعناية شديدة. المحصلة النهائية هي أننا لا نستطيع أن نأخذ المرونة في هذا الجزء من السوق كأمر مسلم به".



"من السابق لأوانه إعلان النصر"

إن الأسواق المالية هي ما يسميه العلماء نظاما تكيفيا معقدا، كمناخ كوكبنا أو مستعمرة النمل أو جسم الإنسان، حيث يمكن لعديد من المكونات المستقلة التفاعل بطرق غير متوقعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلوك جماعي يصعب التنبؤ به من خلال ملاحظة كل عامل على حدة.

يصعب فهم الأنظمة التكيفية المعقدة بطبيعتها. فيمكن لها أن تكون أيضا مرنة بشكل مثير للإعجاب وهشة بشكل كارثي، وفي الأغلب ما تتكيف ديناميكيا مع النكسات، لكنها تستسلم أحيانا لمزيج سام من الإخفاقات المستقلة التي تبدو بسيطة.

حدث التعتيم الواسع للطاقة في أمريكا الشمالية في 2003 بسبب الأشجار مفرطة النمو التي تلامست مع بعض خطوط الكهرباء في ولاية أوهايو، الذي تفاقم بعد ذلك بسبب خطأ برمجي وخطأ بشري. الأمر الأكثر مأساوية هو أن غرق العبارة الكورية الجنوبية "إم في سيئول" في 2014 كان بسبب قلة مياه الصابورة، وكثير من البضائع، والانعطاف الصعب، وأدى إلى مقتل 304 أشخاص.

هذا هو السبب في أن كارمن رينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي والباحثة البارزة في الأزمات المالية، تحذر من أن "تفشي الضرر يعمل بطرق غامضة". في حين عانى النظام المالي حتى الآن "تداعيات" طفيفة بدلا مما تسميه "تفشيا سريعا وغاضبا للضرر"، لا تزال رينهارت تشعر بالقلق من أن الآثار المتتالية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تكون ضخمة.

تقول، "لا تقلل من شأن الخسائر التراكمية للأحداث غير المباشرة لمجرد أنها لا تتصدر بشكل درامي العناوين الرئيسة".

قبل أسبوعين، تفادت روسيا تخلفا عن سداد ديونها السيادية، حيث سلمت بشكل غير متوقع أكثر من 117 مليون دولار من مدفوعات الفائدة إلى الدائنين الخارجيين على الرغم من العقوبات الصارمة المفروضة على البلاد. مع ذلك، يتوقع القليلون أن تظل موسكو مستمرة في الوفاء بالتزاماتها لفترة طويلة.

سيأتي الاختبار الكبير التالي في الرابع من نيسان (أبريل)، عندما يحين موعد سداد سندات بقيمة ملياري دولار - يحملها المستثمرون المحليون والدوليون. بغض النظر، بعد 25 أيار (مايو)، سيصبح نظام العقوبات الأمريكية أكثر تشددا، حيث يحظر على أي كيانات أمريكية تلقي أو تحويل أي أموال إلى أو من الدولة الروسية، ما يجعل التخلف عن السداد أكثر ترجيحا.

حذرت وكالة التصنيف موديز في تقرير الأسبوع الماضي من أن "مخاطر التخلف عن السداد في روسيا واحتمالية تعرض المستثمرين لخسائر لا تزال مرتفعة للغاية بالنظر إلى التدهور الملحوظ الذي شهدناه في قدرة الحكومة واستعدادها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون في الأسابيع الأخيرة".

لقد ترك عجز روسي عن السداد في 1998 أثره في عديد من البنوك الدولية، وأدى إلى انهيار صندوق التحوط الضخم "إل تي سي إم" وأدى إلى سلسلة من الكوارث التي تركت النظام المالي العالمي يترنح. هل يمكن أن يواجه العالم تتمة مؤلمة؟ ربما، لكن من غير المرجح أن ينجم ذلك ببساطة عن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية، كما يقول المحللون. من الناحية النسبية، إن الانكشاف الدولي على روسيا اليوم هو جزء بسيط مما كان عليه في 1998، عندما اشترى عديد من صناديق التحوط والبنوك سندات موسكو.

يقول ريتشارد بوكستابر، خبير إدارة المخاطر المتمرس وكبير مسؤولي المخاطر في شركة سالومون براذرز في 1998، "لكي يوجد شيء ما مشكلات لنظام معقد، يجب أن يكون مدمجا فيه. إن روسيا ليست مدمجة في النظام المالي العالمي بشكل كبير. نعم، إنه إجهاد آخر على النظام. لكن هل يمكن أن يحدث ما حدث مع صندوق إل تي سي إم في 1998؟ لا أعتقد ذلك".

قبل التدخل العسكري في أوكرانيا، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون ما يقرب من 20 مليار دولار من ديون روسيا المقومة بالدولار، وسندات مقومة بالروبل بقيمة 37 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي في البلاد. مبالغ كبيرة، لكنها ليست كافية لتشكل صدمة خطيرة حتى لو كان هناك تعثر. علاوة على ذلك، بالنسبة إلى المستثمرين العالقين في الأوراق المالية الروسية، مثل بلاك روك وبيمكو، فإن الضرر قد حدث بالفعل.

لقد تسببت العقوبات الغربية في تحطيم الأسواق المالية في البلد، ما يعني أن عديدا من المستثمرين قد شطبوا بشكل أساس ما لديهم من ديون روسية. لذلك لن يفاجأ أحد إذا تعثر نظام العقوبات الصارم على مدفوعات موسكو، حتى لو ظلت روسيا على استعداد لسداد ديونها.

تقول بولينا كورديافكو، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في بلوبي أسيت مانجمنت، "مهما حصل، ليس هذا هو المكان الذي سيحدث فيه الحدث. لقد تم حساب تكلفة هذا بالفعل".

لا تبدو البنوك الدولية معرضة للخطر بشكل خاص. إذ قدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن إجمالي انكشاف المقرضين الأجانب لروسيا يصل إلى نحو 120 مليار دولار، على الرغم من أنه ليس ضئيلا، إلا انه لم يكن "له تأثير كبير في البنوك"، كما قالت لشبكة "سي بي إس" في آذار (مارس).

يتفق ميشيل من جيه بي مورجان أسيت مانجمنت مع ذلك. يقول، "لقد أمضينا عطلة نهاية الأسبوع الأولى بمراجعة جميع البنوك ومحاولة العثور على مكان الحادث. لكننا لم نتمكن من العثور على أي شيء، على الرغم من البحث المتكرر". أضاف، "بسبب الأزمة المالية العالمية، والإطار التنظيمي الذي تم وضعه، فإن البنوك مثقلة بالاحتياطيات، والحواجز ورؤوس الأموال".

كما أن تكرار كارثة إل تي سي إم أمر غير وارد. ولا شك في أن بعض صناديق التحوط تتعرض لضربات مؤلمة، لكن مستوى الانكشاف للديون والمشتقات التي استخدمتها إل تي سي إم لتضخيم رهاناتها ليس شائعا هذه الأيام. بلغ صافي الرافعة المالية الإجمالية لصناديق التحوط 48 في المائة في بداية 2022، وكان إجمالي انكشاف السوق نحو 260 في المائة، وفقا لبيانات بنك جولدمان ساكس. كان إجمالي انكشاف إل تي سي إم في السوق في 1998 أكبر بـ25 مرة من رأس مالها.

يقول بوكستابر، المؤسس المشارك لشركة فابريك، وهي شركة استشارية لإدارة المخاطر، "إن درجة الرافعة المالية ليست قريبة بأي حال لما كانت عليه في وقت إل تي سي إم. إن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر، لكنني لا أعتقد أن روسيا قادرة على إحداث أزمة شاملة".

كانت المخاوف بشأن أزمة مالية أخرى من الحقائق الراسخة منذ الأزمة المالية الأخيرة. ففي كل شهر لأكثر من عقد من الزمان، يجري بنك أوف أمريكا استطلاعا شمل العملاء المستثمرين حول ما يعدونه أكبر المخاطر التي تواجهها الأسواق. كانت إجاباتهم تميل إلى ترديد كل ما يتصدر عناوين الصحف في ذلك الوقت، من أزمة ديون منطقة اليورو إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، وأخطاء البنك المركزي أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والحروب التجارية والجوائح.

لكن على الرغم من حدوث عديد من هذه المخاطر، إلا أنه من اللافت للنظر أن القليل منها تسبب في حدوث مشكلات خطيرة. فقد بلغت عوائد سوق الأسهم العالمية 168 في المائة منذ المسح الأولي الذي أجراه بنك أوف أمريكا في تموز (يوليو) في 2011، عندما أثارت المخاوف بشأن الملاءة المالية في منطقة اليورو قلق الأسواق.

يشعر البعض بالقلق من أن تخلف روسيا عن السداد - إذا ما حدث بالفعل - يمكن أن يزعزع الاستقرار، حتى لو كان ذلك الآن مرتقبا على نطاق واسع. تقول رينهارت، "إن الضربة الحقيقية هي ما يحدث في الوقت الافتراضي، وهذا لم يبدأ بعد. من السابق لأوانه إعلان النصر. الأحداث الدرامية لم تنته بعد. لقد مررنا بالحدث الأول، ولكن هناك عديدا من الأحداث المقبلة".



المخاطر ضمن الاقتصاد الحقيقي

توضح الضغوط في أسواق السلع سبب توخي كثيرين للحذر. قد لا تكون روسيا مهمة من الناحية المنهجية للنظام المالي، لكن يمكن القول إنها مهمة لعالم الموارد الطبيعية.

فقد أدى احتمال انخفاض إمدادات الطاقة والسلع الأساسية إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والمعادن. أضر ذلك بشركات تجارية كبرى مثل "جلينكور"، و"ترافيجورا" و"فيتول"، التي تساعد على نقل الأصول المادية عبر المحطات ومرافق التخزين حول العالم والاعتماد على عقود المشتقات للتحوط ضد الأسعار التي تتحرك بشكل غير موات بين وقت الشراء ووقت التسليم.

لحماية أنفسهم من التخلف عن السداد، قامت غرف المقاصة والسماسرة الذين يعملون كوسطاء تجاريين برفع مقدار الهامش أو الضمانات النقدية، التي يحتاج إليها عملاؤهم للتوريد من أجل دعم هذه التداولات. فكلما زادت التقلبات، زادت الهوامش التي يفرضها التجار.

يتم إرجاع الهامش إلى المتداولين عند تسليم السلع، لكن الشركات التجارية واجهت مطالب فورية للعثور على مليارات الدولارات، ما شكل ضغطا شديدا على السيولة لديهم. تعرضت أسعار سندات عديد من كبرى الشركات في الصناعة للضغط بسبب خشية الدائنين من وقوع الحوادث. بل إن هيئة التجارة للصناعة الأوروبية طلبت من البنوك المركزية تقديم "دعم طارئ بالسيولة محدود المدة" للمساعدة على التعامل مع "ضغوط السيولة النقدية غير المحتملة".

هذا تذكير آخر بأن البنوك ليست الركيزة الوحيدة ذات الأهمية في النظام المالي، كما يقول بيرنر. قال، "لقد عالجنا كثيرا من نقاط الضعف في القطاع المصرفي بعد 2008، لكننا فشلنا في التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي، الذي في الأغلب ما يطلق عليه اسم "صيرفة الظل ". لكن أستاذ التمويل في جامعة نيويورك يشك في أن البنوك المركزية ينبغي أن تسارع لإنقاذ أي من شركات تجارة السلع الأساسية المتعثرة. يضيف بيرنر، "إن توسيع دور البنوك المركزية دون قيود هو أمر يجب أن ننظر إليه بعناية فائقة".

هناك عديد من الأشكال التي يمكن أن يتردد من خلالها صدى أسواق السلع المضطربة بطرق خطيرة، من إثارة أزمات الغذاء التي تسبب الاضطرابات السياسية في العالم النامي إلى الضغط على غرف المقاصة المركزية، ووسطاء ما يشبه المنافع لنظام تداول المشتقات الذين تم منحهم دورا معززا كوقاية من المخاطر في أعقاب الأزمة المالية في 2008.

إن الطريقة الأكثر ترجيحا التي يمكن لروسيا بها أن تضرم نارا واسعة هي ببساطة التوقيت المحرج للأزمة وتأثيرها في البنوك المركزية. بدلا من القنوات المالية النموذجية للأزمة، ليعمل انتشار الضرر من خلال الاقتصاد الحقيقي.

في أعقاب الجائحة ارتفعت أسعار كل الأشياء بالفعل من أشباه الموصلات وحليب الأطفال إلى الحبوب والصلب، ما أجبر البنوك المركزية على التحول فجأة من محاولة تحفيز النمو الاقتصادي إلى مكافحة التضخم. بينما أدت الحرب الآن إلى زعزعة إمدادات الموارد الأساسية مثل البوتاس، وغاز النيون، والنيكل، والذرة والقمح من روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي هذه السلع في العالم، ما أدى إلى تردي التوقعات بشأن التضخم.

تشير رينهارت إلى أن حصة الاقتصادات المتقدمة التي تزيد معدلات التضخم فيها على 5 في المائة أو أكثر، قد ارتفعت من 0 في العام الماضي إلى ما يقرب من 60 في المائة في شباط (فبراير) 2022، حتى قبل أن تتغلغل فيها الاضطرابات الروسية الأوكرانية بالكامل. قد يجبر ذلك البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بقوة أكثر مما تريد، كي تتجنب أن تصبح توقعات التضخم غير مرتبطة تماما بأهداف البنك المركزي.

تقول رينهارت، "إن الضغط الذي تسببه الأزمة الأوكرانية الروسية في وقت كان فيه التضخم مثيرا للقلق بالفعل يعني أن المعركة الشاقة باتت أكثر صعوبة". وتضيف، "بالنسبة إلى مستوى تكيف البنوك المركزية الذي شهدناه منذ 2008، حتى التعديل آخذ في التقلص. وسنحتاج إلى أكثر من مجرد تعديل السياسة النقدية".

بعبارة أخرى، قد تتحول روسيا إلى كرة ثلجية بالنسبة إلى التضخم التي ستتسبب في سيل من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، وتفاجئ بدورها النظام المالي - المطمئن أصلا تجاه بقاء السياسة النقدية سهلة إلى الأبد.

بوكستابر من بين أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء هذه الاحتمالية.

نادرا ما تكون المخاطر النظامية خفية، حتى لو تم التقليل من شأنها. إنها عادة تلك الأمور التي نعرف عنها، ولكن نتجاهلها"، كما يقول بوكستابر. وتابع بالقول، "كل ما لاحظناه في التاريخ الحديث هو نظام نقدي سهل. لكن الذين يراهنون على استمراره على هذا النحو قد تنتظرهم مفاجأة سيئة".