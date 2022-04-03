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أخبار اقتصادية- عالمية

تونس تضاعف إنتاجها من الفوسفات في الربع الأول من 2022

تونس تضاعف إنتاجها من الفوسفات في الربع الأول من 2022

الاقتصادية من الرياض

قال مسؤول كبير في شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة اليوم الأحد إن إنتاج تونس من الفوسفات تضاعف إلى 1.3 مليون طن في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "رويترز".
وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات هذا العام مقابل 3.7 مليون طن العام الماضي.

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