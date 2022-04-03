قال مسؤول كبير في شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة اليوم الأحد إن إنتاج تونس من الفوسفات تضاعف إلى 1.3 مليون طن في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "رويترز".
وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات هذا العام مقابل 3.7 مليون طن العام الماضي.
تونس تضاعف إنتاجها من الفوسفات في الربع الأول من 2022
قال مسؤول كبير في شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة اليوم الأحد إن إنتاج تونس من الفوسفات تضاعف إلى 1.3 مليون طن في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "رويترز".
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