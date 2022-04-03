542 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول بانخفاض 22%

أعلنت "تداول" اليوم تقرير أداء السوق المالية السعودية – التقرير الإحصائي الربع الأول 2022م وقالت أنه في نهاية الربع الأول 2022م أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) عند مستوى 13,090.40 نقطة، مرتفعاً 3,182.58 نقطة32.12 % مقارنة بإغلاق الربع الأول للعام السابق. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 29/03/2022م عند مستوى 13,101.36نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2022م، 11,963.42مليار ريال أي ما يعادل، (3,190.24 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاع بلغت نســــبته %24.21 مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول 2022م، 542.81مليار ريال أي ما يعادل، (144.75 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته %22.15 مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال الربع الأول 2022م، 12.87مليار ســــهم مقابل 21.81 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأول2021، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 40.98%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2022م، فقد بلغ 23.64 مليون صفقة مقابـــل 27.59 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الربع الأول2021م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 14.33%.

* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.

بلغ عدد أيام التداول خلال الربع الأول 2022م،64 يوماً مقابل64 يوما ايضاً خلال الربع الأول 2021 م.

