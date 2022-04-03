جنوب أفريقيا تعتزم إلغاء الرسوم المفروضة على أسعار الوقود

تعتزم جنوب أفريقيا إلغاء الرسوم المفروضة على أسعار الوقود، فيما تسعى لخفص تكلفة البنزين، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن مقابلة مع وزير المالية اينوك جودونجوانا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزير قوله للصحيفة "نحن نلغي الضريبة المفروضة على الوقود بالكامل، لكن لا يمكن القيام بذلك في سنة مالية واحدة".

وتنظم حكومة جنوب أفريقيا أسعار الوقود، ويشمل ذلك فرض ضريبة مستخدمة لتمويل صندوق لتعويض ضحايا الحوادث، إلى جانب ضرائب أخرى، تشكل حوالي ثلث ما يدفعه المستهلكون.

وإحدى هذه الرسوم ، وهي ضريبة الوقود العامة، تمثل رابع أكبر بند من ايرادات الميزانية وتشكل أكثر من 75% مليار راند، تم تحصيلها في العام المالي 2021 .