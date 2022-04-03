وزير الاقتصاد الألماني يدعو لفرض عقوبات أكثر شدة ضد روسيا

طلب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك فرض عقوبات أكثر شدة ضد روسيا بعد اكتشاف عدد كبير من جثث ضحايا مدنيين

بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد لصحيفة "بيلد" الألمانية: "جريمة الحرب المفزعة هذه يجب ألا

تبقى دون رد".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "أعتقد أن تشديد العقوبات يعد أمرا مناسبا. سوف نعد ذلك مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه تم العثور على جثث كثير من الضحايا في مدينة بوتشا الواقعة بالقرب من كييف بعد سحب الجيش الروسي.

وبحسب بيانات السلطات (الأوكرانية)، تم دفن 280 شخصا في مقابر جماعية ،بحسب "الألمانية".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في ظل الحرب الروسية ضد

أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع.