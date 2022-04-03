الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف وسط تداولات هي الأدنى في 7 أسابيع

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الأحد بشكل طفيف، وسط تداولات قليلة تزامنت مع أول جلسة في شهر رمضان.

وتراجع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ 8 نقاط، ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.19 مليار ريال هي الأدنى في نحو 7 أسابيع.

وتركزت سيولة الجلسة على سهم مصرف الراجحي بالإضافة إلى أكواباور وأرامكو السعودية، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 116.97 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 276.5 ألف صفقة.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من تراجع سهم أرامكو السعودية 0.5 في المائة، ونحو 1.1 في المائة من التراجعات طالت سهم البنك الأهلي، في حين سجل سهم أكواباور مكاسب بـ 7.6 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

وأعلنت تداول تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية، بالإضافة إلى شركتين في السوق الموازية نمو وهي "تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة العبيكان للزجاج"، وذلك لعدم الالتزام بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية المحددة.

سوف يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم غدا، وفي حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة سيتم إعادة تعليق تداول السهم حتى إعلانها عن القوائم المالية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 123 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم اللجين بمكاسب بالحد الأعلى، ويأتي ذلك تزامن مع إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح 1.62 مليار ريال للعام الماضي، مقارنة بـ 210 مليون ريال للعام 2020.

أيضا ارتفعت أسهم شمس 8 في المائة، بينما صعد سهم الاتحاد 6.2 في المائة، ونحو 5.1 في المائة من المكاسب لسهم بروج للتأمين.

في المقابل، هبطت أسهم 72 شركة تصدرها نسيج بعدما هبط السهم 3.1 في المائة، ليغلق السهم عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

ايضا انخفض سهم المتحدة للتأمين 3 المائة، ونحو 2.9 في المائة من التراجعات طالت سهم اسمنت الجوف وذلك بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي خسارة 151 مليون ريال وهي تزيد بنحو 53 في المائة عن العام الماضي والبالغة 98.5 مليون ريال.