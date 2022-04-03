"سبل" تصدر طابعا بريديا بمناسبة "مئوية" أم القرى

أصدر البريد السعودي | سبل طابعا بريديا من فئة "3 ريالات" بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى، والتي يعود تأسيسها إلى موحد البلاد الملك عبد العزيز "طيب الله ثراه"، حينما دخل مكة المكرمة، ووجه بتأسيس جريدة وتسميتها "أم القرى"، لتكون الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

ويعكس الطابع صورة تاريخية ترمز للعدد الأول من الجريدة، والذي صدر يوم الجمعة الموافق 15 جمادى الأولى من سنة 1343 هجرية، لتكون أقدم جريدة عرفها السعوديون، في عهد الملك المؤسس، ومقرّها مكة المكرمة.

وتأتي أهمية أم القرى، من كونها أول جريدة في العهد السعودي، والمنبر الرسمي لتاريخ البلاد المعاصر، على امتداد قرن من الزمان، حتى باتت المرجع الأساسي، والموثوق للقرارات والأحداث التاريخية في السعودية، ولكل من يرغب في التعرف على ملامح الثقافة، والفكر والأدب والتاريخ للدولة السعودية، ولتكون منذ نشأتها ذاكرة الوطن، ومخزوناً للحراك الثقافي والاجتماعي في المملكة، ومعبرة عن مسيرة النهضة والإصلاح، التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود خلال فترة حكمه.

الجدير بالذكر أن البريد السعودي | سبل يصدر الطوابع البريدية بشكل دوري، في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي، والإسلامي، والعربي، والخليجي، كما يتم إصدارها في المشاركات الوطنية، الثقافية والفنية والرياضية، بهدف إبراز المنجزات الوطنية في مختلف المجالات، لتكون حدثاً خالداً في تاريخ المملكة.