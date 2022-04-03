تعليق تداول أسهم 3 شركات مدرجة

أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم كلا من شركة الكابلات السعودية، شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة العبيكان للزجاج، وذلك لعدم الإلتزام بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وتم تعليق أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأحد 02 /09 /1443 هـ الموافق 03 /04 /2022م، ويستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الإثنين 03 /09 /1443 هـ الموافق 04 /04 /2022 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 07 /10 /1443 الموافق 08 /05 /2022 م.

وأوضحت "تداول"إنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار المذكورة، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الإثنين 08 /10 /1443 الموافق 09 /05 /2022 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.