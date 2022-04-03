ارتفاع وتيرة ديون الأفراد العاملين بأجر في كوريا الجنوبية 10.3 % خلال عام

أظهرت بيانات صدرت عن هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن الديون مستحقة السداد على العاملين بأجر في كوريا الجنوبية نمت بوتيرة أسرع بكثير في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وسط تداعيات جائحة كورونا.

وقال محللون إن الديون المتزايدة للعاملين بأجر يخشى أن تعرقل قدرتهم على تسديد الديون وتمثل عقبة لاقتصاد البلاد.

وبلغ متوسط القروض المصرفية وغير المصرفية الممنوحة للعاملين بأجر 48.6 مليون وون "39.8 ألف دولار" للفرد ابتداء من نهاية 2020، بزيادة قدرها 10.3 في المائة عن العام السابق له، وفقا لبيانات الهيئة.

وكان معدل النمو أعلى بكثير من 2019 الذي سجل فيه متوسط القروض نموا 5.6 في المائة.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، ازدادت القروض المصرفية للعاملين بأجر 11.6 في المائة على أساس سنوي في 2020، في حين زادت القروض غير المصرفية لديهم 8 في المائة. وزادت قروض الائتمان والضمانات التي حصلت عليها تلك الفئة بـ19.2 في المائة و15.8 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت قروض الرهن العقاري 1.6 في المائة.

ووصل نصيب الفرد من الديون للعمال الذكور إلى 60.3 مليون وون في 2020، أي 1.75 مرة ضعف الإناث.

وكانت قروض العاملين بأجر في فئة الأربعينيات من العمر هي الأعلى عند 71.3 مليون وون للفرد، وتلتها فئة الثلاثينيات بـ64.6 مليون وون، ثم فئة الخمسينيات بـ58.1 مليون وون.

وبلغ معدل تأخر سداد القروض للعاملين بأجر 0.5 في المائة في 2020، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه، وفقا للبيانات.