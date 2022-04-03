«التجارة» تتابع وفرة المواد الغذائية في الأسواق ومنافذ البيع

نفذت وزارة التجارة أكثر من 3100 زيارة خلال الفترة من 28 إلى 31 آذار (مارس)، على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت بأنظمة وزارة التجارة.وأكدت متابعتها المستمرة لضمان وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خصوصا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.ونفذت الوزارة ضمن خطة عملها الموسمية في رمضان هذا العام 1443هـ، جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق في جميع مناطق المملكة، بهدف رصد أي مؤثرات في حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.كما تعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، إضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير في الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.