توقعات بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الجائحة وحرب أوكرانيا

من المتوقع أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع دائم في أسعار المواد الخام واضطراب دائم في السوق.

وقال بينيدكت سوبوتكا "رئيس مجموعة يوراسيان ريسورسيز جروب "نظرا لعدم اليقين الذي ظهر مع بدء العقد الحالي. هناك شيء واضح: نحن نشهد انتهاء عصر المواد الخام الرخيصة".

وقال سوبوتكا "لقد تفاقمت التأثيرات الناجمة عن الجائحة بسبب الأحداث الأخيرة المرتبطة بأوكرانيا"، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية تسهم في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وتابع أن تكاليف القمح والأسمدة والنفط الخام والغاز الطبيعي والألومنيوم والنحاس قفزت إلى مستويات مرتفعة منذ بداية العام، ولا مفر من المزيد من التقلبات في الأسعار.

وأضاف "في الأشهر المقبلة، العديد من العناصر المهمة لحياتنا اليومية تتجه لأن تصبح أغلى ثمنا، من الخبز إلى القهوة وأجهزة الكمبيوتر والسيارات وحتى مواد البناء والمنازل".