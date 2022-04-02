11.9 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم المحلية في مارس .. ارتفعت 4 %

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال آذار (مارس) بنحو 4 في المائة وبقيمة 489 مليار ريال لتصل إلى 11.9 تريليون ريال.

وصعدت الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي بنحو 3.9 في المائة، لترتفع للشهر الرابع على التوالي، حيث أغلقت عند أعلى مستوى منذ منتصف 2006 عند 13090 نقطة بمكاسب 500 نقطة.

وارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 77 نقطة بـ4.4 في المائة ليغلق عند 1840 نقطة.

خلال الشهر الماضي، كانت أعلى نقطة عند 13114 بمكاسب حينها بلغت 4 في المائة، بينما الأدنى عند 12390 نقطة فاقدا 1.6 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 47 في المائة بنحو 75 مليار ريال لتصل إلى 234 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 31 في المائة بنحو 1.2 مليار سهم لتصل إلى 5.2 مليار سهم متداول، أما الصفقات فزادت 47 في المائة بنحو 3.1 مليون صفقة لتصل إلى 9.9 مليون صفقة.

وعلى صعيد القطاعات تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بـ4.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بـ3.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بـ2.5 في المائة.

وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بـ8.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بـ5.7 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بـ5.7 في المائة.

بينما الأسهم تصدرها "أكوا باور" بـ34 في المائة ليغلق عند 133.80 ريال، يليه "أسمنت المدينة" بـ30 في المائة ليغلق عند 27.75 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بـ28 في المائة ليغلق عند 403.40 ريال. وتصدر المتراجعة "الباحة" بـ26 في المائة ليغلق عند 19.06 ريال، يليه "عناية" بـ19 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بـ18 في المائة.

وفيما يتعلق بأداء السوق الموازية "نمو" فقد تراجعت بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، حيث فقدت 12 نقطة لتغلق عند 25010 نقاط. وكانت السوق قد افتتحت آذار (مارس) عند 25022 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 25297 نقطة رابحا 1 في المائة، بينما الأدنى عند 24008 نقاط فاقدة 4 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 10 في المائة بنحو 188 مليون ريال لتصل إلى 1.7 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 19 في المائة بنحو 4.5 مليون سهم لتصل إلى 19.6 مليون سهم، أما الصفقات فزادت 9 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 87 ألف صفقة.

وتصدر المرتفعة "مياه الجوف" بـ2.6 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال، يليه "الحاسوب" بـ1.4 في المائة ليغلق عند 335 ريالا، وحل ثالثا "بنان" بـ0.8 في المائة ليغلق عند 57.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "فش فاش" بـ2.3 في المائة ليغلق عند 267.40 ريال، يليه "جروب فايف" بـ1.9 في المائة ليغلق عند 34.50 ريال، وحل ثالثا "المركز الآلي السعودي" بـ1.6 في المائة ليغلق عند 166 ريالا.



وحدة التقارير الاقتصادية