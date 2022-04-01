مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، والتي أجريت اليوم بالعاصمة الدوحة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.

المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.

المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.

المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.

المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.

المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.

المجموعة الثامنة : البرتغالي- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية.