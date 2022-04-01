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مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

"الاقتصادية" من الرياض

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، والتي أجريت اليوم بالعاصمة الدوحة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.
المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).
المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.
المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.
المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.
المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.
المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.
المجموعة الثامنة : البرتغالي- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية.

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