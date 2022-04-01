مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، والتي أجريت اليوم بالعاصمة الدوحة عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.
المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).
المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.
المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.
المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.
المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.
المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.
المجموعة الثامنة : البرتغالي- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية.
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