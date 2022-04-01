إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1.5 مليون حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 4 محاولات لتهريب 1,505,813 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند قدوم عدد من الشاحنات إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية"الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون، مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي جرى إحباطها، عُثر على 250,000 حبة، كانت مُخبأةً في أرضية إحدى الشاحنات، في حين جرى إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات.

وأضافت الهيئة أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب 618,604حبة كبتاجون، كانت مخبأة بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أخرى جرى فيها إخفاء 310,465 حبة كبتاجون في مخابئ أُعدت خصيصًا لغرض التهريب في شاحنة قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

