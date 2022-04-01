70 % من مستهلكي الإنترنت في السعودية يستخدمونه لشراء السلع والخدمات

كشف تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 70 في المائة من مستهلكي الإنترنت في السعودية يستخدمون الشبكة لشراء السلع والخدمات.وأظهر التقرير الذي أصدرته الهيئة، حول "إنترنت السعودية 2021" البارحة الأولى، أن 73 في المائة من المستخدمين يتعاملون مع الخدمات البنكية إلكترونيا، تشكل نسبة الذكور منهم نحو 76 في المائة، و69 في المائة إناث.وشكلت نسبة الشراء من مواقع التسوق المحلية 95 في المائة من إجمالي المستخدمين، بينما جاءت نسبة التسوق من المواقع العالمية تاليا بنسبة 51 في المائة.وبلغ معدل ما قضاه الفرد على شبكة الإنترنت في السعودية خلال العام الماضي نحو 108 أيام، أي بما يعادل 30 في المائة من 2021، ليتجاوز معدل استخدام 54.4 في المائة من السكان سبع ساعات يوميا، مع 33 جيجا استهلاك الفرد من بيانات الإنترنت المتنقل خلال الشهر.ويوضح التقرير أن نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغت نحو 94 في المائة، مثلت نسبة الذكور منهم 95 في المائة، بينما 92 في المائة منها الإناث.وشكلت أغراض تحميل البرامج أو التطبيقات 62 في المائة، و55 في المائة للألعاب والأفلام والصور، فيما تابع 55 في المائة من إجمالي المستخدمين الأخبار والمدونات، وبحث 52 في المائة عن المعلومات حول السلع والخدمات، في حين سعى 33 في المائة للحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية.وتشكل نسبة مستخدمي البريد الإلكتروني، من الأفراد 35 في المائة، بينما يمثل الباحثون عن الخدمات المتعلقة بالصحة 34 في المائة، والخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة 24 في المائة، ويستخدم الإنترنت 23 في المائة في أغراض دارسة المقررات التعليمية عبر الشبكة.واحتوى التقرير على أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارا في المملكة، سواء على الأجهزة الذكية أو على منصات الألعاب، بجانب التطرق للبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعرفة متوسط السرعات والتحميل للإنترنت المتنقل، إضافة إلى أسماء النطاقات السعودية وإجمالي عددها، وجودة تجربة الخدمات التي تشمل التطبيقات، وشبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب.وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهواتف المتنقلة تصدرت المرتبة الأعلى في استخدام الإنترنت بمعدل 98 في المائة من إجمالي المستخدمين، في حين يستخدم 42 في المائة منهم الكمبيوتر، و30 في المائة، يستخدمون أجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية، بينما يستخدم 32 في المائة الساعات الذكية ومنصات الألعاب الإلكترونية وقارئ الكتب الذكية.وتصدر استخدام الإنترنت في المنازل أعلى الأماكن بنسبة 76 في المائة، في حين يستخدمه 38 في المائة في أماكن العمل، بينما يستخدم الإنترنت أثناء التنقل نحو 71 في المائة.أما ساعات الذروة في استخدام الإنترنت فقد حددها تقرير الهيئة من 8 مساء وحتى 12 صباحا، معتبرا أن الخميس يعد يوم الذروة في الاستخدام خلال الأسبوع، وحدد كانون الثاني (ديسمبر) شهرا لذروة الاستهلاك في العام.ويوضح التقرير ارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية حيث بلغت خلال 2021 نحو 98 في المائة، بعد أن كانت تشكل نحو 97 في المائة في 2020، و95 في المائة في 2019.