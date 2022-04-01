457.1 مليون ريال مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في أكبر 10 شركات ربحية

بلغت مكافآت كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات لأكبر عشر شركات ربحية في السوق السعودية، نحو 457.1 مليون ريال نظير جهودهم المقدمة خلال العام الماضي 2021، منها 394.9 مليون ريال تخص كبار التنفيذيين ونحو 62.3 مليون ريال لأعضاء مجالس الإدارات.

وشملت المكافآت جميع التعويضات المدفوعة بما فيها الرواتب والبدلات والمكافآت الدورية والتحفيزية، لتلك الشركات التي تعد الأكبر من حيث الربحية خلال العام الماضي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ 508.6 مليار ريال، خلال العام الماضي. وشملت "أرامكو السعودية، سابك، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، البنك الأهلي، إس تي سي، بنك الرياض، سابك للمغذيات الزراعية ومعادن وكذلك سبكيم العالمية".

ونما صافي ربح تسع من أصل عشر شركات، في حين سجلت "معادن" صافي ربح للعام الماضي عند 5.2 مليار ريال مقارنة بصافي 209 ملايين ريال خسارة لـ2020، وبشكل إجمالي نمت أرباح الشركات العشر بنحو 125 في المائة مقارنة بـ2020.

أما الأكثر توزيع للمكافآت على كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من حيث حجم القيمة، فتأتي في المقدمة "أرامكو السعودية" بإجمالي مكافآت بلغت 104.5 مليون ريال، تلاها البنك الأهلي السعودي بمكافآت 74.2 مليون ريال.

في حين جاءت شركة "إس تي سي" ثالثا بمكافآت بلغت 49.2 مليون ريال، تلاها مصرف الراجحي بمكافآت بلغت 47.3 مليون ريال، ثم بنك الرياض الذي بلغت مكافآته لكبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة نحو 43.5 مليون ريال.

في المرتبة السادسة "كهرباء السعودية" بنحو 36.2 مليون ريال، ثم سابك بنحو 35.8 مليون ريال، أما سبكيم العالمية فبلغت المكافآت لكبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة نحو 28 مليون ريال.

أما في المراتب الأخيرة بين الشركات العشر من حيث حجم المكافآت، فتأتي شركة معادن التي بلغت 27 مليون ريال ثم سابك للمغذيات الزراعية بـ 11.3 مليون ريال.

وتصدرت شركة وبنك في أعلى المكافآت المقدمة نسبة إلى الأرباح المحققة، إذ بلغت المكافآت لكبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة لشركة سبكيم نحو 28 مليون ريال وهي تشكل نحو 0.8 في المائة من صافي الأرباح.

وثانيا بنك الرياض بمكافآت بلغت 43.5 مليون ريال تشكل 0.7 في المائة من صافي الربح، وكذلك البنك الأهلي السعودي بمكافآت شكلت 0.6 في المائة من صافي الربح عند 74.2 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية