البحرين: 2.2 % نسبة نمو الناتج المحلي في 2021

قالت وزارة المالية البحرينية في بيان اليوم إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدر بنحو 2.2 في المائة بينما توقعت وزارة المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.1 في المائة خلال عام 2022.

ووفقا لرويترز أضاف البيان أن التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021 بلغ 1.0 في المائة بصورة أولية.