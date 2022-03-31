تعهد مونديال 2022 .. التأمين ضد المخاطر

ينتظر أن يوقع ممثلو الاتحادات الـ27 المتأهلة منتخباتها لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقبل إجراء مراسم قرعة المونديال اليوم على إقرار "مسؤوليات الاتحادات الأعضاء المشاركة"، الذي يتضمن خمسة شروط إلزامية أبرزها الامتثال والحرص على توافق كل عضو من أعضاء وفودها مع لوائح وقوانين المونديال ومع النظام الأساسي لـ"فيفا"، واحترام روح اللعب النظيف واللاعنف وسلطة حكام المباريات.

وتضمن الإقرار تعهد بأن على كل اتحاد أخذ لوائح البطولة بعين الاعتبار والحرص على مراعاة كل عضو فيها بمبادئ اللعب النظيف، الالتزام والامتثال للنظام الأساسي للاتحاد وللوائحه وتوجيهاته ورسائله المعممة ومبادئه وتوجيهاته وقراراته وجميع قوانينه السارية المفعول، القبول والامتثال لجميع التعليمات والقرارات التي تتخذها هيئات الاتحاد أو يتخذها مسؤولية بموجب لائحة البطولة، المشاركة بأفضل منتخب ممكن في جميع مباريات المنافسة النهائية، قبول جميع الترتيبات المتعلقة بالمنافسة النهائية، ضمان توفير التأمين الكافي ضد جميع المخاطر لتغطية أعضاء وفودهم وكل من ينوب عنهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التأمين ضد الإصابات والحوادث والأمراض والسفر، مع مراعاة قواعد ولوائح الاتحاد المتعلقة بهذا الشأن.

وشدد الـ"فيفا" في الإقرار أن يكون كل اتحاد مسؤولا عن سلوك أعضاء وفده، دفع التكاليف والنفقات العرضية التي قد يتكبدها أعضاء الوفد أثناء إقامتهم في قطر أو يتكبدها أي شخص آخر يقوم بواجبات معينة بالنيابة عن الاتحاد، دفع أي تكاليف تجديد الإقامة لأي عضو في الوفد وأي شخص آخر يقوم بواجبات معينة بالنيابة عن الاتحاد سواء قبل المنافسة النهائية أو بعدها، طلب الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب وفقا للإجراءات المطلوبة، وحضور جميع المؤتمرات والنشاطات التي ينظمها "فيفا" وفقا للوائحه التسويقية والإعلامية ومبادئه التوجيهية ومنشوراته التعليمية.

وختم الاتحاد الدولي أنه يجب على كل الاتحادات الأعضاء المشاركة تأكيد مشاركتها في المنافسة النهائية من خلال إرسال نموذج المشاركة وكل الوثائق المطلوبة، وقال "عند حدوث أي مخالفة سيكون الاتحاد المشارك عرضة لعقوبة انضباطية تتخذها لجان الاتحاد الدولي، حيث إن الالتزام بالتوقيت عند تقديم الوثائق يعد أمرا جوهريا، وفَشَل أحد الاتحادات في الالتزام بالحدود الزمنية أو في استيفاء المتطلبات الرسمية لتقديم المستندات اللازمة قد يعرض المنتخب حتى للإبعاد عن المشاركة".