جبل عمر تحقق 946 مليون ريال صافي ربح في 2021

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية لعام 2021 حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 946 مليون ريال مقارنة بخسارة تجاوزت 1.3 مليار ريال في العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة العام الماضي بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات خلال العام 2021م بسبب تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا مقارنة بالعام 2020م وتنفيذ مبادرات لخفض التكاليف التشغيلية خلال عام 2021، إضافة إلى الربح المعترف به من بيع قطعتي أرض بمشروع جبل عمر والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 13 ديسمبر 2020م و 30 سبتمبر 2021م على التوالي. هذا علاوة على الربح المعدل المعترف به الناتج عن إعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من وزارة المالية والتمويل المقدم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي والتي تم الإعلان عنهما على موقع تداول في 5 أكتوبر 2021م و 21 نوفمبر 2021م على التوالي.