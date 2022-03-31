تداول : إلغاء الأوامر القائمة بنهاية اليوم استعدادا لإطلاق حزمة التحسينات

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن إلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية تداول اليوم وذلك استعداداً لتطبيق تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول.

وستقدم مجموعة تداول السعودية هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلاً من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة."

وأضاف : "تمثل هذه التحسينات خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية. نحن حريصون على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة."