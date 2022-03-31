أنابيب تقلص خسائرها إلى 60 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية السنوية لعام 2021 حيث سجلت الشركة خسارة قدرها 60 مليون ريال مقارنة بخسارة تجاوزت 195 مليون ريال في العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة لعام 2021م مقارنة بخسارة لعام 2020م الى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة تقدر بحوالي 7% وذلك بمبلغ 395 مليون ريال مقارنة بمبلغ 369.2 مليون ريال لعام 2020 , ويعود السبب الى عودة عجلة الأنشطة الاقتصادية خلال العام والذي تحسنت فيه جداول التوريد مقارنة بالعام السابق والذي تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19). إضافة إلى انخفاض التكاليف لعام 2021م بنسبة حوالي 24% مقارنة ب 2020م لتصبح( 376.3) مليون ريال مقارنة بمبلغ (500.6) لعام 2020 مما أدى الى تحقيق مجمل ربح يقدر ب18.6مليون ريال لعام 2021م مقارنة بمبلغ (131) مليون ريال خسارة لعام 2020م.