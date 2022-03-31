"العبداللطيف" تخسر 47 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت خسائر تقدر 47 مليون ريال مقارنة بخسائر بـ 24 مليون ريال للعام الذي سبقه.

و تعود أسباب الإنخفاض في الربح الإجمالي من الأعمال وتحقق خسائر في صافي الربح التشغيلي

والزيادة في صافي الخسارة والزيادة في خسارة الدخل الشامل للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق إلى :-

1- إرتفاع تكلفة المواد منسوبة إلى المبيعات وبشكل عام إرتفاع تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات .

2- الزيادة في المصاريف التسويقية والبيعية .

3- إنخفاض الإيرادات المتنوعة .

4- الزيادة في الزكاة الشرعية .

5- إرتفاع تكلفة المواد الخام وأجور الشحن الناتج عن التضخم وعدم رفع أسعار المنتجات ( لظروف السوق والمنافسة الحادة في السوق المحلي ) بالنسبة التي تتوافق مع إرتفاع التكاليف وكذلك تقلص الإنفاق الإستهلاكي نتيجة لحالة عدم اليقين في ظل متحورات (COVID-19) مما أدى إلى تحقق خسارة في الناتج العام للأعمال .