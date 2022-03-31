إحالة اشتباه في مخالفة مستثمرين لنظام وسلوكيات السوق المالية إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية حالتي اشتباه إلى النيابة العامة، لمخالتفهم لائحة سلوكيات السوق وفقاً للآتي:

1- إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامه بالترويج لرأي من خلال مجموعتين في أحد برامج التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على سعر سهم شركة حين إدراجها في السوق الموازية (نمو)، ثم تنفيذه عدد من الصفقات الخاصة لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن الترويج للرأي.

2- إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لإغفالهم التصريح عن واقعة تصرفهم بالاتفاق قبل إدراج شركة في السوق الموازية (نمو) إدراجاً مباشراً، وتقديم بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم الشركة بشأن نسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، مما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة.