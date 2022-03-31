 "أسمنت الجوف" تخسر 150 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن النتائج المالية السنوية لعام 2021 حيث تفاقمت خسارة الشركة 53% لتبلغ 150 مليون ريال مقارنة بـ 98 مليون في العام السابق.

وبحسب بيان تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير وانخفاض المصاريف العمومية والتسويقية، اضافة الى ارتفاع مصروف الزكاة لهذا العام، كما قامت الشركة بتسجيل مخصصات نهاية عام 2021 م مبلغ 142 مليون ريال، بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة والتي شملت دراسة الهبوط في قيمة الاصول والدراسة الائتمانية ودراسة قطع الغيار.