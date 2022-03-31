ارتفاع عدد شركات "يونيكورن" العالمية إلى 1066 شركة.. قيمتها 3.5 تريليون دولار

ارتفع عدد شركات يونيكورن (الشركات الناشئة، التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار فأكثر) من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022، 13.9 في المائة ليصبح مجموعها 1066 شركة وتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار.

وبحسب بيانات "سي بي إنسايت" يستحوذ قطاع "التقنيات المالية" على 20.8 في المائة من أعمال شركات يونيكرون العالمية، يليه قطاع البرامج وخدمات الإنترنت 18.9 في المائة، التجارة الإلكترونية والتواصل المباشر مع المستهلك 10.4 في المائة، ثم الذكاء الاصطناعي بـ 7.8 في المائة.

وتعد شركة سترايب أكثر شركات التقنية المالية قيمة، حيث بلغت 95 مليار دولار، وفي برامج وخدمات الإنترنت، تعد أداة التصميم التعاوني عبر الإنترنت "كانفا" الأكثر قيمة، حيث تبلغ 40 مليار دولار، وفي التجارة الإلكترونية والتعامل المباشر مع المستهلك، تتصدر منصة البضائع الرياضية "فيناتكس" القائمة بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، التي جمعت أخيرا 1.5 مليار دولار من مستثمرين.

استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 52 في المائة من مقار شركات يونيكورن، وجاء في المركز الثاني الصين بنسبة 16.3 في المائة، واحتلت الهند المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، فيما بلغت نسبتها في المملكة المتحدة 4 في المائة.

أما بالنسبة لأعلى شركات يونيكورن قيمة فتتصدر الشركة الصينية "بايت دانس" الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" المرتبة الأولى بقيمة تصل إلى 140 مليار دولار، تليها شركة الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بقيمة 100.3 مليار دولار، ثم شركة سترايب الأمريكية بقيمة تصل إلى 95 مليار دولار، ثم شركة التقنيات المالية السويدية "كالاما " بقيمة سوقية 45.6 مليار دولار.

شركة "فونت-بريفيه.كوم" الفرنسية العاملة في مجال البيع بالتجزئة تعد أول شركة ناشئة وصلت إلى المليار دولار في يوليو 2007، وتبلغ قيمتها الحالية 1.38 مليار دولار.

بينما كانت آخر شركات يونيكورن، شركة "لير زيرو لابس" الأمريكية العاملة في قطاع البرامج وخدمات الإنترنت، التي انضمت للقائمة أخيرا بقيمة سوقية مليار دولار، وشركة "جيمز 24X7" الهندية وتبلغ قيمتها السوقية الآن 2.5 مليار دولار.

يذكر أن اسم شركات "يونيكورن"، أو أحادية القرن، يطلق على الشركات الناشئة والصاعدة، التي تتخطى قيمتها مليار دولار، وظهر المصطلح للمرة الأولى في 2013، من خلال أيليين لي الخبيرة المالية الأمريكية، التي وصفته في مقالة لها بـ "نادي أحادي القرن".

وأطلق المصطلح على شركات وادي السيليكون في أمريكا، بعد أن حققت تلك الشركات الناشئة قفزة هائلة، وتخطت قيمتها السوقية حاجز المليار دولار، وهو أمر جرى تشبيهه بالحيوان أحادي القرن الخيالي المذكور في الأساطير الإغريقية.