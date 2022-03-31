الاتصالات السعودية توقع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (الشركة الجديدة) والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، وهو ما يتماشى مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء، ويتوافق كذلك مع استراتيجية النمو للشركةوسيكون مقرها الرئيسي في السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 492 مليون ريال سعودي عند التأسيس وحصة كلّ طرف 50% من رأس المال.

وستقوم اس تي سي بتمويل حصتها من هذا الاستثمار – والبالغة 246 مليون ريال – ذاتياً من مصادر الشركة. وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس المال للشركة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة الجديدة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس، وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية.

وستكون مساهمة كلا الطرفين وفق نسبة ملكيتهما في رأس المال. ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي للشركة الجديدة إيجابياً على اس تي سي. ويعتمد المشروع على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإكمال شروط اتفاقية الشراكة لإنشاء الشركة الجديدة والبدء بالتشغيل التجاري لها.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) يعتبر طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) ويملك نسبة 64% من أسهم اس تي سي، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق وهم: معالي الدكتور/ خالد بن حسين بياري، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد، والأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار، والأستاذ/ أرندت راوتينبيرق، والأستاذ/ سانجاي كابور. وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة لاس تي سي (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.