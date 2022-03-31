من خلف الأبواب .. 6 طلاب طهاة شاركوا في إعداد وجبات رواد الأعمال

الشيف السعودي سيكون علامة فارقة في عالم ريادة الأعمال، بهده العبارة والإصرار على خوض المنافسة، اتفق ستة طلاب وطالبات شاركوا في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، من خلال تجهيز المأكولات والمشروبات للمشاركين في المؤتمر من جميع أنحاء العالم.وكانت علامات الرضا والفرح واضحة على محيا ومشاعر الطلاب والطالبات الذين يدرسون في إحدى الأكاديميات لفنون الطهي، بانتهاء مهمتهم في إعداد المأكولات والمشروبات لضيوف المؤتمر، حيث أكدوا خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" حماسهم بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، وعكس صورة الشاب والشابة السعودية وقدرتهم على العمل في جميع المجالات، وأنه لا وقت للتردد بشأن العمل في أي مهنة.وعبرت الطالبة الشيف عبير الجباري عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل العالمي وزملائها، قائلة "نحن طلاب سعوديون متدربون في أكاديمية وادك لفنون الطهي في الخبر، وتم اختيارنا للعمل في هذا المؤتمر لإعداد الوجبات للضيوف".وأكدت أنها وزملاءها فاطمة الجشي، وعلا الأهري، وخليفة الكويتي، وإبراهيم البدران، وحسم عبدالجبار، عملوا طيلة الأيام الأربعة على تقديم المأكولات والمشروبات للضيوف، وأنهم استفادوا من هذا التجربة التي ستكون رصيدا لهم في المستقبل.ولم تخف الجباري هي وزملاؤها رغبتهم في أن يكونوا رواد أعمال، من خلال فتح علامة تجارية في مجال الطهي، وأن لديهم همة للوصول إلى ذلك.وتمنت الشيف عبير أن يقبل الشباب على هذه المهنة، خصوصا من الباحثين عن عمل، حيث إن دخلها جيد ولها مردود إيجابي، ولا سيما أن معظم العاملين في الفنادق العالمية من جنسيات مختلفة يتقاضون رواتب عالية.