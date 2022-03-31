جني أرباح يفقد الأسهم السعودية 63 نقطة .. والسيولة عند 9.4 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 63 نقطة بنحو 0.48 في المائة لتغلق عند 13038 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة بنحو 0.69 في المائة ليغلق عند 1839 نقطة. ويأتي التراجع عقب تحقيق أعلى سلسلة ارتفاع في شهرين، مما تحقق مكاسب رأسمالية جيدة للمضاربين وفي ظل تراجع المحفزات، اتجه متعاملون للبيع لجني الأرباح، ومع ذلك عوضت السوق نحو 40 في المائة من الخسائر بعد تراجع الأسعار ما يظهر بقاء السوق تقتنص فرص تراجع الأسعار.حفاظ السوق في جلسة اليوم على مستوى 13 ألف نقطة سيدفعها للعودة نحو 13105 نقاط على الأقل. وفي ختام جلسة اليوم تنتهي الفترة النظامية للإفصاح عن النتائج المالية وحتى الآن بقي عدد من الشركات لم يعلن بعد، وبلغت الأرباح المجمعة للعام الماضي نحو 525 مليار ريال بنمو 118 في المائة، ارتفعت أرباح 95 شركة بينما تراجعت 34 شركة وسجلت 43 شركة خسائر. من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 13130 نقطة تليها 13250 نقطة بينما الدعم عند 12850 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13096 نقطة، وتراجع إلى 12992 نقطة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 13038 نقطة فاقدة 63 نقطة بنحو 0.48 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 564 مليون ريال لتصل إلى 9.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 19 مليون سهم، لتصل إلى 216 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 8 في المائة بنحو 39 ألف صفقة لتصل إلى 520 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 3.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.9 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 34 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 7 في المائة بقيمة 688 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسترا الصناعية" بنحو 8.6 في المائة ليغلق عند 47.90 ريال، يليه سهم "بروج للتأمين" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 23.64 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب للتكافل" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 21.50 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسيج" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 18.10 ريال، يليه سهم "بن داود" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 11.14 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أماك" بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 665 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 479 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية