تراجع مؤشرات «وول ستريت» مع قلق المستثمرين بشأن تضرر الاقتصاد من رفع الفائدة

انخفضت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، مع انحسار التفاؤل الذي كان يحيط بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وشعور المستثمرين بالقلق حيال احتمال أن يتضرر النمو الاقتصادي من زيادات سريعة في أسعار الفائدة.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.06 في المائة إلى 35273.63 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.16 في المائة إلى 4624.2 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.42 في المائة إلى 14558.59 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مرتدة عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، بينما اتخذ المستثمرون موقف التريث إزاء نتيجة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.4 في المائة. لكن أسهم القطاعات المنكشفة على السلع الأولية سجلت مكاسب. وارتفع مؤشرا قطاعي التعدين والطاقة 2.4 في المائة و3.3 في المائة على الترتيب مع صعود أسعار النفط والمعادن.وكان المؤشر القياسي للأسهم الألمانية أكبر الخاسرين في جلسة أمس بين البورصات الرئيسة في أوروبا مع هبوطه 1.5 في المائة في أسوأ يوم له في نحو ثلاثة أسابيع. وأنهى مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية الجلسة منخفضا 0.74 في المائة.وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس وانخفض مؤشر نيكاي من أعلى مستوى في عشرة أسابيع المسجل في الجلسة الماضية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح مع اقتراب انطلاق العام المالي الجديد.وتراجع سهم "تويوتا" بنحو 1.88 في المائة بعدما أعلنت ارتفاع مبيعاتها خارج اليابان 16 في المائة إلى 531.18 ألف سيارة في شباط (فبراير) على أساس شهري، وبنحو 5.2 في المائة على أساس سنوي.وأغلق مؤشر نيكاي متراجعا 0.8 في المائة إلى 28027 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 في المائة إلى 1967 نقطة.إلى ذلك، أغلقت البورصات الرئيسة في منطقة الخليج على انخفاض أمس مقتفية أثر فتور المعنويات في الأسواق العالمية، في حين واصل المستثمرون ضخ الأموال في دبي بعد أن رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي حجم طرحها العام الأولي.وصعد مؤشر سوق دبي الرئيس للجلسة السادسة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.4 في المائة إلى 3527 نقطة.ولقي قرار هيئة كهرباء ومياه دبي بزيادة حجم الطرح العام الأولي إلى 17 في المائة ترحيبا كبيرا من المستثمرين لتجمع ما يصل إلى 5.7 مليار دولار.وارتفع سهم "شعاع كابيتال" 1.3 في المائة بعدما قالت الشركة "إنها ستستحوذ على (أليانز) للخدمات البحرية واللوجستية القابضة".وانخفض سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" 1 في المائة بينما أغلق سهم شركة تبريد على انخفاض 5.4 في المائة بعد أن بدأت الشركتان التداول دون توزيع أرباح.ونزل مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة إلى 9846 نقطة لينهي سلسلة من المكاسب استمرت ستة أيام. وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.6 في المائة إلى 13557 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 في المائة إلى 11239 نقطة.