«نمو» تخسر 83 نقطة وسط تداولات قيمتها 49 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.3 في المائة لتغلق عند 24942 نقطة فاقدة 83 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 23 في المائة بنحو 15 مليون ريال لتصل إلى 49 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 147 ألف سهم لتصل إلى 720 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 30 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 2.4 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "موبي" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 110.40 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 168.80 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 1 في المائة بقيمة 57.10 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوسائل الصناعية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 276.80 ريال، وحل ثالثا "الحاسوب" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 330.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بقيمة 6.5 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بقيمة 5.8 مليون ريال.