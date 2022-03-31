«نمو» تخسر 83 نقطة وسط تداولات قيمتها 49 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "موبي" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 110.40 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 168.80 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 1 في المائة بقيمة 57.10 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوسائل الصناعية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 276.80 ريال، وحل ثالثا "الحاسوب" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 330.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بقيمة 6.5 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بقيمة 5.8 مليون ريال.
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