النزاع يبدد آمال ألمانيا في إعادة عجلة النمو إلى الدوران .. التضخم إلى 6.1 %

بدد النزاع في أوكرانيا، آمال ألمانيا في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد وإعادة عجلة النمو إلى الدوران، إذ خفض خبراء الاقتصاد في الحكومة الألمانية أمس، توقعاتهم للنمو في 2022 محذرين من تداعيات سلبية على أكبر اقتصاد في أوروبا.وقال المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة فقط على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو 4.6 في المائة.ووفقا لــ"الألمانية"، أكد الخبراء في تقريرهم الأخير أن "الحرب الروسية في أوكرانيا وأسعار الطاقة، تزيد من تراجع الآفاق الاقتصادية إلى حد كبير".وتوقع الخبراء، الذين تترقب حكومة المستشار أولاف شولتس تقاريرهم أن يصل التضخم إلى مستويات لم تسجل في عقود عند 6.1 في المائة، في وقت تستمر تكلفة الوقود، وتعطل سلاسل الإمداد في رفع الأسعار في أنحاء العالم.وبالنسبة لـ 2023 يتوقع المجلس تراجع التضخم وصولا إلى 3.4 في المائة، وارتفاع النمو 3.6 في المائة. وتكشف ألمانيا عن بيانات التضخم لشهر آذار (مارس) في وقت لاحق أمس.وبسبب اقتصادها القائم على الصادرات، تأثرت ألمانيا بشكل خاص باختناقات سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية الناجمين عن الوباء، واستردت عافيتها بشكل متأخر عن اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.وقال آخيم تروجر، العضو في اللجنة إن "الحرب تضع ضغطا إضافيا على سلاسل الإمداد المتأثرة أصلا بجائحة كورونا". وأضاف "وفي الوقت نفسه، فإن أسعار الغاز الطبيعي والنفط، التي ارتفعت بشكل حاد مرة أخرى، ترخي بثقلها على الشركات والاستهلاك الشخصي".واضطرت شركتا فولكسفاجن ومرسيدس بنز الألمانيتان لصناعة السيارات إلى خفض الإنتاج في بعض المنشآت بسبب نقص مكونات ضرورية من مصانع أوكرانية، فيما توقفت الصادرات إلى روسيا.وتعتمد ألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية على النفط والغاز والفحم الروسي، لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل، تستورد ألمانيا 55 في المائة من الغاز الطبيعي ونصف حاجتها من الفحم ونحو 35 في المائة من نفطها من روسيا.وتعهدت ألمانيا وقف اعتمادها على الطاقة الروسية في المستقبل القريب، بإيجاد جهات موردة في دول أخرى وتسريع الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.غير أن ألمانيا قاومت الدعوات في الداخل والخارج لمقاطعة الطاقة الروسية خشية أن يكون لذلك أثر مدمر في الاقتصاد.إلى ذلك، رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية زيادة في عدد الشركات، التي تعتزم زيادة أسعارها.وارتفع مؤشر المعهد المتعلق بتوقعات الأسعار إلى مستوى قياسي، مسجلا 54.6 نقطة، بزيادة قدرها 7 نقاط، مقارنة بشباط (فبراير) الماضي.وقال الخبير لدى المعهد، تيمو فولميرسهويزر، أمس، "يعني هذا أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، هذا العام، كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في ألمانيا منذ أكثر من 40 عاما، عندما قفز معدل التضخم إلى 6.3 بعد الأزمة الثانية في أسعار النفط في 1981".وبحسب المعهد، من المتوقع أن تكون الزيادات في الأسعار على وجه الخصوص في النطاق المتعلق بالمستهلكين، ففي تجارة التجزئة المتعلقة بالمواد الغذائية على سبيل المثال، ارتفع المؤشر إلى 94 نقطة، وهذا يعني أن الأغلبية العظمى من المشاركين في المسح من هذا القطاع يخططون لزيادة الأسعار.ويتم احتساب قيمة المؤشر بناء على نسبة الشركات، التي ترغب في رفع الأسعار مطروحا منها النسبة، التي تريد خفض الأسعار. وقال فولميرسهويزر: "الأزمة في أوكرانيا لا تؤدي فقط إلى زيادة تكاليف الطاقة، ولكن أيضا زيادة أسعار عديد من المواد الزراعية".وبحسب المعهد، من المتوقع أيضا أن تشهد قطاعات أخرى زيادات في الأسعار، مثل قطاع الخدمات وتجارة الجملة والقطاع الصناعي، ولم يستطلع المعهد إلى أي مدى سترتفع الأسعار.وتوقع خبراء مؤسسة "هانز- بوكلر" الألمانية في "سيناريو أساسي" أعدوه للعام الحالي أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا 2.1 في المائة، فقط.وكان معهد بحوث الاقتصاد الكلي وأبحاث الحالة الاقتصادية "آي إم كيه" التابع للمؤسسة المرتبطة بالنقابات العمالية قال في توقعاته التي أصدرها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نموا 4.5 في المائة.وتوقع الباحثون وصول قيمة معدل التضخم إلى 6.2 في المائة، لأسباب على رأسها الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتداعيات اختناقات سلاسل التوريد. وأعلن المعهد الثلاثاء أنه يتوقع ارتفاع عدد العاملين وانخفاض معدل البطالة في المتوسط السنوي من 5.7 إلى 4.9 في المائة.وقال زباستيان دولين، المدير العلمي للمعهد، إن الحرب الهجومية الروسية أعاقت مسار الانتعاش الاقتصادي "وقد انطبق هذا على الكثير من الدول، لكنه أثر في ألمانيا بشكل خاص تماما".ويطغى حاليا على الصورة الاقتصادية لـ 2022 ارتفاعات مأساوية لأسعار الطاقة ومعدلات تضخم مرتفعة على نحو استثنائي وأعباء جديدة على سلاسل التوريد واضطرابات كبيرة.وأوضح دولين إن هذه العوامل أعاقت الاستهلاك الخاص والتجارة الخارجية والاستعداد الاستثماري لدى الشركات، واختتم دولين تصريحاته قائلا: "وسنشهد في هذا العام نموا معتدلا في أحسن الأحوال بدلا من تعاف ديناميكي".