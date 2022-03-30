النفط يصعد 3% عقب هبوط أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم ، إذ أشار هبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية إلى شح في الإمدادات بينما يشعر المستثمرون بالقلق حيال عقوبات غربية جديدة ضد موسكو.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.22 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 113.45 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.58 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت هبوطا أكبر من المتوقع بلغ 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يخفض المخزونات في أكبر مستهلك في العالم إلى 410 ملايين برميل، أدنى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2018 .

وبعد سبعة أسابيع من بقائه مستقرا، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.7 مليون برميل يوميا في حين هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أقل مستوى منذ مايو أيار 2002 وزادت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج لأعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020 .

وقال متعاملون إن مكاسب الأسعار اليوم قيدتها زيادات مفاجئة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي وتراجع الطلب على هاتين الفئتين من الوقود.